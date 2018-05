Confianza del consumidor sube a niveles no vistos desde 2016 El indicador de confianza sube en mayo a niveles no vistos desde mediados del 2016. No obstante, aún no se ve mejora en el empleo formal y en los salarios.

La recuperación se hace más evidente en las expectativas de las familias sobre su situación económica dentro de doce meses: un 84% dijo que percibe que mejorará o seguirá igual; 5 puntos porcentuales más que en abril. (Foto: Archivo)