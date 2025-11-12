Confianza del consumidor limeño alcanza nivel más alto desde pandemia, pero no llega al terreno optimista: ¿Qué falta?

La confianza del consumidor en Lima Metropolitana continúa recuperándose y alcanzó su nivel más alto desde la pandemia, aunque todavía se mantiene por debajo del terreno optimista. Así lo revela el Informe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de APOYO Consultoría.

En esta edición, el estudio ubica el índice de confianza de los consumidores en 48 puntos, el nivel más alto desde 2019.

El indicador forma parte del Índice de Confianza del Consumidor para Lima Metropolitana (Indicca), elaborado conjuntamente por APOYO Consultoría e Ipsos, que mide la percepción económica de los hogares limeños. Cuando el resultado supera los 50 puntos, se considera que los consumidores están en terreno optimista, y cuando se ubica por debajo, que predomina el pesimismo.

El informe destaca que la mejora de la confianza responde al crecimiento del empleo formal, la baja inflación y la estabilidad macroeconómica. A pesar de la incertidumbre política, los hogares han mantenido expectativas relativamente estables, favorecidos por el incremento de los ingresos laborales y por precios controlados, que se mantuvieron dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR).

Sin embargo, Donita Rodríguez, directora de Análisis Macroeconómico de APOYO Consultoría, explicó que la confianza aún no ingresa al terreno optimista porque los hogares de menores ingresos continúan rezagados.

“El empleo informal, que es la principal fuente de ingresos para este grupo, muestra un crecimiento limitado. Además, aunque este año se espera una reducción de la pobreza en Lima Metropolitana, el nivel seguirá por encima del registrado antes de la pandemia —cerca de 14% en 2019 versus alrededor de 27% en 2024—. Para avanzar más rápido en su disminución, el país necesita crecer sostenidamente a tasas del 5% o 6% anual”, señaló.

Rodríguez añadió que otro factor que afecta la percepción de los hogares es la inseguridad ciudadana. “Las denuncias por extorsión han aumentado casi 600% desde 2021 y más de 200 mil familias han sido víctimas de préstamos ‘gota a gota’”, comentó.

Respecto a los próximos meses, la economista indicó que varios factores podrían influir en la evolución de la confianza hacia el 2026. En su escenario base, APOYO Consultoría asume la ausencia de eventos climáticos extremos, según la información más reciente del ENFEN. “El Fenómeno El Niño global de 2023 mostró los efectos que eventos de esta naturaleza pueden tener sobre sectores como pesca, agroexportaciones e industrias como la textil, afectando la generación de ingresos familiares. Un Niño costero, como el de 2017, también podría elevar temporalmente los precios de alimentos en Lima y reducir el poder de compra de los hogares”, explicó.

Rodríguez agregó que, desde el frente externo, los precios de los metales y la debilidad del dólar han favorecido la estabilidad del sol, aunque un escenario de mayor desaceleración global podría revertir esa tendencia. En el ámbito interno, reconoció que “la inestabilidad política continúa siendo un riesgo latente. Aunque los hogares han mostrado resiliencia, un contexto de mayor confrontación o menor capacidad de gestión del próximo gobierno podría afectar la confianza del consumidor”.

Pese a esos riesgos, APOYO Consultoría proyecta que el consumo privado mantendrá dinamismo en los próximos trimestres, respaldado por un entorno de baja inflación, la recuperación del empleo formal y la reactivación de la actividad económica. Rodríguez detalló que el PBI crecerá cerca de 3%, con impulso de los sectores vinculados al mercado interno, especialmente comercio y servicios.

Esta visión coincide con lo reportado por el BCR en su informe de noviembre, donde se señala que las expectativas empresariales se mantienen en el tramo optimista. Los índices de desempeño económico, inversión y ventas a 12 meses se ubicaron entre 61 y 70 puntos, confirmando que tanto empresas como hogares muestran una perspectiva de mejora gradual en el entorno económico.

Para el cierre del cuarto trimestre, APOYO Consultoría prevé que la economía mantenga un ritmo de crecimiento cercano al 3%, impulsada por la recuperación generalizada de la actividad, la estabilidad de precios y el mayor dinamismo del empleo formal. Según el informe, esta evolución consolida un segundo semestre más favorable, con un consumo privado resiliente y un entorno de crecimiento sostenido hacia 2026, siempre que se preserve la estabilidad macroeconómica.