La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) pidió este martes que se revise el reciente decreto de urgencia (DU) emitido por el Poder Ejecutivo referido al licenciamiento de institutos por parte del Ministerio de Educación (Minedu).

“Este decreto en particular (017-2020) lo que hace es modificar el artículo 26 de la Ley de institutos, en el que señala que en esta oportunidad, para relicenciar un instituto, es decir, un instituto que ya pasó por el filtro y el aro de inspección y de fiscalización del Minedu y que ya recibió un licenciamiento por 5 años, tiene que hacer un proceso de relicenciamiento”, declaró la presidenta de Confiep, María Isabel León, a RPP.

►Reino Unido permitirá a Huawei participación “limitada” en red 5G británica

►Nuevo Congreso: ¿nueva economía?, por Juan José Marthans

Según la titular del gremio, la novedad de la ley también se encuentra en el plazo de tramitación del expediente sobre la licencia, el cual pasa de 90 días hábiles a 120, además de añadirse el silencio administrativo negativo.

En palabras de León, el silencio negativo implica que si la entidad no emite una respuesta pasado los 120 días de plazo, se entenderá que la licencia del instituto queda denegada.

“Yo entiendo que esto ha sido hecho con la mejor voluntad para evitar que haya una proliferación de institutos de mala calidad, pero acá no se ha notado que es una renovación de una licencia que ya la autoridad emitió hace cinco años atrás”, refirió.

Para la organización, esta disposición podría crear, además, un “foco de corrupción” ante la suspicacia que generaría el hecho de que no se revisen los expedientes durante 4 meses.

“En este caso, quizás también por la premura porque ya era la última semana de decretos de urgencia, no se ha hecho una consulta, no se ha hecho una evaluación, no se ha consensuado al respecto”, refirió León.

La presidenta de la Confiep afirmó que ya se ha reunido con la ministra de Educación, Flor Pablo, así como con los viceministros del sector para que, cuando se emita el reglamento de la ley en los próximos 30 días, se hagan las correcciones específicas en los puntos que están siendo cuestionados.

“Quizás no fue la forma más feliz la redacción del artículo en sí. Lo que ellos no quieren es que hayan institutos que no tengan las condiciones, que tengan que continuar sus servicios por una deficiencia de la administración (del Minedu). En este caso por no cumplir los plazos que ellos mismos se fijan”, señaló.

Asimismo, María Isabel León pidió al Congreso próximo a instalarse que revise la norma referida.

“Creo que esto se tiene que manejar en el nuevo Congreso, tendrán que revisar este DU en particular, como muchos otros para poder corregir”, puntualizó.