El presidente de Confiep, Oscar Caipo, manifestó su respaldo al paquete de medidas que anunció el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, sobre medidas focalizadas para paliar la crisis y los mayores precios de los alimentos.

Graham anunció anoche, en Cuarto Poder, que el Gobierno otorgará un ‘bono alimentario’ dirigido a las personas más afectadas por el alza en el precio de la canasta básica.

“Estamos duplicando los fondos para las ollas comunes y comedores populares, eso se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y adicionalmente se trabaja en un bono alimentario que está orientado a cubrir la canasta básica de consumo a los sectores de menores ingresos”, señaló.

Desde Confiep, Caipo saludó las medidas del MEF, pero mostró reservas sobre las posibles “sorpresas” que tomaría el Ejecutivo de cara a 28 de julio.

“Ese era el tipo de medidas que se requería para paliar esta crisis, y no medidas generalizadas como la reducción del IGV, que como hemos podido ver, un estudio del BCR ha probado que los precios se han reducido en los supermercados 16%, pero en los mercados menos de 3% porque tenemos un país que está en informalidad”, indicó en diálogo con RPP.

“El Gobierno tiene que moverse lo más pronto posible para que estos apoyos focalizados lleguen, no solamente al mundo rural y vulnerable, donde se ven más afectados, pues desde hace muchos años no veíamos los niveles de vulnerabilidad y pobreza urbanas”, agregó.

En cuanto a las “sorpresas”, apuntó que la prioridad es generar confianza a través de un gabinete de personas con capacidad, idoneidad y credibilidad.

“Tenemos cuatro gabinetes y podemos sacar una línea de cómo ha venido pensando y actuando el presidente, y como consecuencia de sus decisiones no solo la economía no se reactiva, sino que no hay respuesta del Gobierno a las principales crisis que hemos tenido, en temas sociales o una posible crisis alimenticia”, puntualizó.