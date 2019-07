Confiep: "El sector privado puede mejorar el mantenimiento de la red actual de agua"

María Isabel León, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) presentó recientemente el documento "Agenda País", el cual propone una serie de medidas para activar la economía peruana.

El documento, entregado al presidente de la república, Martín Vizcarra, señala distintos ejes estratégicos de la economía para poder concretar inversiones y reducir la pobreza en el país.

La "Agenda País" identifica una serie de problemas en la infraestructura social y la administración del servicio público a causa de la escasa o nula participación de iniciativas privadas en los proyectos relacionados. De acuerdo a las conclusiones del informe, dicha problemática no permite ampliar la cobertura en educación pública, salud, electrificación rural, y agua y saneamiento.

Las recomendaciones del documento se centran en sectores estratégicos, uno de los cuales es el sector agua-saneamiento, en el que, según el análisis hecho por el gremio empresarial, se debería promover el ingreso de empresas privadas en los servicios de agua y saneamiento a través de las asociaciones público privadas (APP) en sus diversas modalidades.

"Pensamos que el sector privado puede mejorar ejes como el mantenimiento de la red actual, incluso en el mismo tratamiento de aguas residuales (ya en el pasado se hicieron obras como La Chira o La Taboada bajo un sistema APP), con estándares de servicio. Podríamos participar en el proceso de distribución de agua también, en otras etapas del trabajo", sostiene León.

El documento propone aplicar subsidios cruzados para cambiar las tarifas del servicios de agua en zonas más vulnerables y de escasos recursos económicos.

En términos de competitividad, el Perú se ubica en el puesto 63 a nivel mundial (de un total de 140 países analizados). Inclusive, entre los países que conforman la Alianza del Pacífico (AP), el país continúa relegado en competitividad, atrás de Chile, Colombia y México, según el ranking global de Competitividad elaborado por el Foro

Económico Mundial (WEF).

Para la presidenta de Confiep, la propuesta no significaría privatizar Sedapal, sino contribuir a una mejora en su eficiencia dentro de las distintas etapas de los procesos que existen a la hora de brindar el servicio.

Otra de las medidas que propone el documento es implementar subsidios cruzados. Con ello, se elevaría el precio del servicio de agua a un grupo de ciudadanos, generando un excedente a Sedapal que permita reducir las tarifas del servicio a otro segmento menos favorecido. Consultada acerca de la propuesta, León manifestó que ello no significaría una medida nueva puesto que en el 2015 ya se ejecutó este tipo de subsidios.

León sostiene que el ingreso de empresas privadas a la gestión de Sedapal mejorarían la eficiencia del servicio que ofrece actualmente a la población.

"Si bien no es algo nuevo, se puede hacer un plan que permita atender zonas marginales de la ciudad que no tienen agua o la tienen por horas o de muy mala calidad. Crear un fondo con el cual convocar proyectos futuros de APP para llevar agua a donde no exista, cargando a la tarifa el plan de desarrollo de infraestructura y expansión. Así sucede con la electricidad", dijo.

Por último, a través de un estudio, se identificarían las zonas de atención y sería el regulador el encargado de autorizar los subsidios cruzados para este fin, evaluando a los beneficiarios. Para la institución existe suficiente evidencia de que las APP han funcionado bien en otros sectores.