La lucha contra la inseguridad, el destrabe de proyectos y la mayor colaboración público-privada son los temas en agenda de esta nueva gestión de Confiep, según refiere su presidente Jorge Zapata. En entrevista, el líder gremial también hace mención a la necesidad de evitar la confrontación entre el Ejecutivo, la prensa y el Ministerio Público.

Entre los planes de acción de su gestión, se menciona la colaboración público-privada para enfrentar la inseguridad. ¿Qué se tiene pensado hacer concretamente?

Hemos hecho varias veces propuestas para que, por obras por impuestos, se pueda equipar a la Policía, se le pueda dotar de tecnología, se puedan construir comisarías si se requieren centros de flagrancia y todo lo que se pueda colaborar con el combate contra la inseguridad ciudadana es una arista fundamental.

El MEF también ha hablado de un paquete de inversión para temas de seguridad, cárceles y demás, que entiendo es parte de la propuesta.

Sí, correcto. Ayer (jueves) hemos estado con el Ministro de Economía y efectivamente ya tiene una parte, un paquete de obras por impuestos para mejorar la seguridad.

¿Ven posible el espacio de coordinación con el actual ministro del Interior? ¿Hay espacio para esta coordinación público-privada con un ministro que actualmente recibe cuestionamientos respecto a su ejecución y su lucha contra la inseguridad?

Nosotros no queremos entrar en ese terreno y por una razón muy simple, porque eso debilita la relación con el gobierno y queremos buscar el diálogo. Tenemos una vocación propositiva, es decir, llevar propuestas y tratar de solucionar problemas más que crearlos.

Sin duda. Pero lo cierto es que la impresión hoy es que la lucha contra la inseguridad no ha avanzado al ritmo que se menciona desde el Gobierno. ¿Es una opinión que Confiep comparte?

Sí, yo creo que los resultados no han acompañado y hay que hacer mucho más cosas y hay que hacerlas juntos. Pero ojo, también hay que decir que este fenómeno de la inseguridad tiene muchos años gestándose, no es de ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, que no es una tarea exclusiva del Ejecutivo. Las veces que hemos conversado con el ministro, él dice que ellos capturan y de hecho nos manda los videos de sus capturas, que son grandes cantidades de operaciones diarias. A muchos de ellos, la Fiscalía los suelta.

¿Qué solución hay a ello?

Obviamente le hemos dicho al ministro que ese es un tema que tienen que resolver. Son dos poderes distintos, pero es el mismo Estado. Demuestra que no es solamente un tema del Ejecutivo, es un tema de la Fiscalía, también lo es del Poder Judicial y del Congreso, que tiene que aportar. Los alcaldes también, que tienen sus áreas de seguridad ciudadana, tienen serenazgo. Todos tienen que hacer una buena tarea en materia de la lucha contra la inseguridad.

La presidenta Boluarte asistió a su juramentación como presidente de Confiep. ¿Se le transmitió esta preocupación del empresariado?

Sí, le hemos dicho que es la principal preocupación de la ciudadanía, de los empresarios y sobre todo, de los pequeños y microempresarios, que son los más afectados. Tienen que verse obligados a cerrar su negocio con la extorsión y eso es terrible. Le hemos dicho claramente, tiene que reactivar el Acuerdo Nacional. Desde ahí también pueden salir, fruto del diálogo y del consenso posterior, buenas propuestas.

¿Qué respondió la Presidenta ante ello?

Que lo va a hacer.

El Perfil Jorge Zapata Es ingeniero industrial con treinta años de experiencia en la industria de la construcción y quince en la industria inmobiliaria. Es presidente del Consejo Directivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) por dos períodos consecutivos; expresidente del Comité Inmobiliario de CAPECO; exdirector de la Asociación de Empresas inmobiliarias (ASEI); expresidente del Tribunal Ético Calificador de ASEI; y socio fundador y gerente general de la Promotora La Muralla Grupo Inmobiliario.

En línea con ello, la presidenta ha acusado a la prensa y al Ministerio Público de confabular contra su gobierno para dar un golpe de Estado blando. ¿Lo ve así la Confiep?

Yo creo que tenemos que calmar las aguas, tenemos que buscar diálogo. Nosotros no estamos de acuerdo con esos mensajes. No podemos estar acusándonos entre poderes, Ejecutivo y prensa. Y más aún si es que es el mismo Estado, en el caso de las diferencias entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía. Siendo el mismo Estado debería llamarse a un Consejo de Estado y trazar una ruta conjunta sobre cuáles son los problemas a resolver.

Hablando del tema económico, el ministro Salardi se ha fijado una meta de crecimiento de 4% para este 2025. ¿Es realizable? En opinión del empresariado, ¿de qué depende?

Depende mucho de cómo se comporten los políticos todo este año, porque ya entramos a un año de pre-campaña. Si los políticos empiezan a actuar con madurez, buscan consensos y buscan armar alianzas de bloques para que no tengamos 40 o 50 candidatos en el 2026, eso puede ser acompañado con las inversiones y por un buen desempeño económico. Obviamente la inseguridad ciudadana tiene que empezar a disminuir también, porque que puede frenar en alguna medida el crecimiento económico. Hay que estar atentos, hay que observar cómo se siguen comportando los fenómenos naturales en el norte. Si esto se prolonga y se agudiza, si vienen lluvias torrenciales o un nuevo ciclón, también podría complicar en algún punto el comportamiento del PBI. Asimismo, va a depender mucho del destrabe, que es también otro asunto en el que queremos colaborar. Si logramos destrabar importantes proyectos, eso más bien apunta a unos puntos más hacia arriba del PBI.

No solo por la misma ejecución, sino para impulsar la confianza y la inversión en el 2025. ¿El sector privado lo ve posible?

Hay que dialogar. Yo veo disposición en el Ejecutivo, claramente, pero es un tema complejo. En las localidades donde están asentamientos mineros, hay a veces una tendencia a complicarlos. Hay que dialogar, hay que convencer, hay que trabajar muchísimo en ese aspecto. También es importante que no solo se compre el pleito el Poder Ejecutivo, los gobernadores regionales y los alcaldes tienen que acompañarnos. Es un beneficio para sus poblaciones. Y desde el sector privado, con esta gran posibilidad que se ha abierto de Obras por Impuestos, se pueden hacer muchas cosas que también desalienten a ser tan opositoras a los proyectos.

Jorge Zapata, presidente de la Confiep. (Foto: Alonso Chero) / EDITORES FOTO > ALONSO CHERO

El avance de la minería ilegal sigue siendo un tema álgido. ¿Qué propone Confiep para atacarlo?

Sí, a eso hay que prestarle mucha atención. Se está extendiendo y lo correcto debería ser que vaya disminuyendo. Como número uno, tener más presencia policial, más presencia de las fuerzas del orden, pero con equipamiento y con muchísima inteligencia. Hay que reforzar los controles y actuar, porque tampoco es que esté muy escondida la minería ilegal y estas economías ilegales. Así que hay que tomar al toro por las astas, como se dice, y actuar decididamente.

En el caso de la minería informal, ¿el mecanismo del Reinfo es la solución?

No. Por el contrario, la extensión del Reinfo agudiza el problema. Yo no he tenido oportunidad todavía de hablar con el ministro. No sé si la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha conversado con ellos, yo estoy seguro que sí. Pero definitivamente el mensaje es el mismo.

Desde el Congreso se han planteado leyes que han tenido efectos nocivos a nivel económico. Los topes a las tasas de interés es uno de ellas. ¿Confiep insistirá en derogar dicha ley?

Sí, por supuesto. Todos estos temas que frenan el desarrollo económico, que frenan la libre competencia, el libre mercado, están en la agenda. Y sí, hay que acercarse al Congreso a conversar y a hacer entender y a convencer de que son malos mecanismos, que no funcionan y que más bien le hacen daño a la economía.

¿Qué efectos ha tenido la ley de tope según lo que Confiep ha podido evaluar de sus propias empresas agremiadas?

No tengo información de algún estudio concreto, pero conceptualmente hay dos puntos. Uno, que las tasas lo mejor es que las fije el mercado. Y, por otro lado, es que cuando tú fijas máximos de tasas, informalizas la colocación de crédito. Y algo peor aún, que ya esto sí es nefasto, que llevas a que la gente intente financiarse con economías ilegales y hasta con gente que se dedica a delinquir como prestamistas gota a gota.

Hoy en el Congreso también se está poniendo en agenda nuevamente un retiro de 4 UIT cuando estamos ya en elaboración de un reglamento para una nueva ley. ¿Hay forma de ponerle un candado a un nuevo retiro? ¿Han evaluado qué se tendría que hacer para evitar que esto suceda?

Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que esto debería tener un candado. No podemos seguir con estos retiros parciales, permanentes, que están causando daño al sistema previsional. Hay que buscar el mecanismo para fortalecer un esquema previsional que sea predecible, seguro y que no esté siendo permanentemente perforado.

La nueva ley de pensiones ya establece un candado. El camino debería ser que prevalezca esa dispocisión.

Sin duda vamos a conversar con el Congreso. Efectivamente, ha sido el Congreso el que ha sacado las normas que han perforado el sistema previsional varias veces. Y sí, estamos totalmente dispuestos y decididos a decirle al Congreso que esto no puede ser.

Esta semana el Pleno aprobó la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia. Un tema que demoró meses en discutirse. ¿El Congreso ha estado a la altura de los temas urgentes en el país?

Bueno, sí, efectivamente hay que lamentar la demora, pero por lo menos ya tenemos la norma nuevamente como debe ser. Hay que ver el lado positivo en las cosas.

Sobre Petro-Perú, el ministro Salardi ha sido claro en que no se va a entregar más financiamiento a la empresa estatal. ¿Confía en ello?

Yo sí confío mucho en la palabra del nuevo ministro. No recuerdo que anteriores ministros hayan dicho no se le va a dar un solo sol a Petro-Perú y después haya ocurrido lo contrario. Hay que recordar que en el gobierno de Castillo no teníamos la calidad de ministro que tenemos hoy con Salardi. Así que yo creo que el compromiso que él ha asumido es porque ya ha establecido cuál es su política en ese sentido.

El contexto externo, ante las medidas que ha tomado el presidente Trump, aún son inciertas. ¿Qué acciones debería tomar el país para aprovechar o, en su defecto, reducir el impacto de la guerra arancelaria?

El Ministerio de Comercio Exterior y Cancillería tiene que trabajar para fortalecer los destinos de los productos de exportación peruanos. Hay que buscar nuevos destinos para estar protegidos ante cualquier eventualidad.

¿Qué puntos clave ve desde el lado de construcción que son importantes de tocar en la agenda actual del país?

Tenemos que buscar que la construcción de obra pública sea más eficiente. Tenemos S/43.600 millones en obras paralizadas. Las APP y Obras por Impuestos son importantes para darles mayor fluidez. Felizmente el ministro está en el mismo camino. De hecho, lo ha hecho en Proinversión y continuará haciéndolo. También tenemos que destrabar proyectos, hay varios muy grandes. Majes Siguas, Chavimochic y así también tenemos proyectos pequeños y medianos, en gran cantidad que están trabados. Hospitales por todo el Perú que no se terminan. Otra cosa que debemos hacer, que es importantísima desde el punto de vista de Construcción, es de una vez empezar a resolver los problemas que tenemos cuando vienen las lluvias. Cuando se lanzó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la idea era resolver estos problemas. Quizá no de forma definitiva, pero resolverlos de una forma que no causen el impacto que causan cada verano. No se ha hecho lo suficiente.

¿El Ministerio de Infraestructura es una solución?

No, no creemos que sea una solución porque, primero, creemos en la especialidad de cada ministerio. Segundo, que ya hemos tenido este tipo de entidades que han buscado centralizar y tampoco han funcionado. De manera que no es la solución porque el problema no pasa por una entidad, sino pasa por el sistema en general. Uno, que está penetrado por la corrupción, y ese es un problema gravísimo; dos, poca capacidad en los gobiernos municipales, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales incluso; tres, mala elaboración de expedientes técnicos; cuatro que es muy importante, no debo dejar de mencionarlo, el rol de la Contraloría, que nosotros en múltiples oportunidades hemos dicho que debe revisarse. Entonces hay muchos factores por los cuales la obra pública está funcionando muy mal, y hay que corregir todos esos factores. Hay que reformar todo el sistema de contratación pública, hay una nueva ley que se ha aprobado, que tiene algunas mejoras pero que es perfectible de mejorar aún más, y ayer precisamente le hemos llevado unas propuestas al ministro de Economía para mejorar más la nueva Ley de Contratación.

Ante el escenario electoral, ¿cuál va a ser la posición que tendrá Confiep en discusiones sobre el rol de la inversión privada o el modelo económico?

Nosotros vamos a continuar con nuestro mensaje de promoción de inversiones, de economía social de mercado, de libre empresa. Ese mensaje no lo vamos a cambiar, más bien lo vamos a profundizar. Convocamos a otras instituciones, creo que la voz unida con los trabajadores ha dado buenos resultados y queremos seguir fortaleciéndolo y escalándolo. Llamar a otras instituciones para buscar que tengamos un mejor resultado político en el 2026 será fundamental, hay que evitar que tengamos 40 o 50 candidatos y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer la sociedad civil. Para eso, ojalá cumpla la presidenta con convocar al Acuerdo Nacional, vamos a insistir en ello si es que no lo hace.