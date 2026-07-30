Jorge Zapata, presidente de la Confiep, sostuvo que el anuncio del aumento del sueldo mínimo se debe analizar para saber cuánto afectará la medida a la micro y pequeña empresa. Además, sobre el bono compensatorio anunciado para las mypes, precisó que se debe buscar mecanismos para que no cueste tanto el empleo formal al empleador.

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“Nosotros siempre hemos sostenido que hay que analizar siempre la productividad y hay que analizar cuánto afecta esto a la micro y pequeña empresa, que trata de formalizarse, porque no hay que olvidarse que las cargas laborales en el Perú son más o menos del 40%, 45%. Es decir, el empleador sobre el sueldo básico del trabajador paga 40% o 45% más. Si al trabajador se le paga uno, el al empleador le cuesta 1,45”, indicó en entrevista en RPP.

Respecto al bono añadió que se debe analizar por cuánto tiempo será, cómo se va a aplicar y que se debe discutir con el Consejo Nacional del Trabajo, como lo anunció, Juan Sheput, ministro de Trabajo, recientemente.

“Hay que ver cómo se va a aplicar ese bono, por cuánto tiempo, de qué qué monto estamos hablando. Creo que debemos discutir esto en el Consejo Nacional del Trabajo, como lo ha sostenido el ministro (Sheput) hace un momento. Y tenemos que buscar mecanismos para que no cueste tanto el empleo formal al empleador. Eso es lo que hay que buscar, porque lo que necesitamos es formalizar”, agregó.

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“Hay que buscar esos mecanismos, es un acuerdo que hay que tomar entre empleadores, trabajadores, con el arbitraje, digamos, del Gobierno, y por eso el Consejo Nacional del Trabajo es un buen mecanismo para buscar cómo mejoramos el empleo todos”, subrayó Zapata.

Por otro lado, el titular de la Confiep se refirió a la simplificación del Estado, medida que también anunció Keiko Fujimori en su mensaje a la nación. Zapata destacó la importancia de tener metas y objetivos claros para cada rendición de cuentas.

“Tenemos que ponerle metas, objetivos, y eso ha sido muy interesante en el mensaje, metas y objetivos claros para cada rendición de cuentas. Siempre es positivo que haya una simplificación, una sola idea sobre la tributación o sobre cualquier otro aspecto, pero siempre la simplificación es positiva”, remarcó.

“Tenemos que hacer que la meritocracia vuelva. Es sumamente importante que esta gente conozca lo que va a administrar y que sean calificados, que no se contrate al amigo, no se contrate al que apoyó en la campaña. También tenemos que reducir el Estado que ha crecido mucho en los últimos años”.