El presidente de la Confiep, sostuvo que el anuncio del aumento del sueldo mínimo se debe analizar para saber cuánto afectará la medida a la micro y pequeña empresa. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
El presidente de la Confiep, sostuvo que el anuncio del aumento del sueldo mínimo se debe analizar para saber cuánto afectará la medida a la micro y pequeña empresa. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por Redacción EC

Jorge Zapata, presidente de la Confiep, sostuvo que el anuncio del aumento del sueldo mínimo se debe analizar para saber cuánto afectará la medida a la micro y pequeña empresa. Además, sobre el bono compensatorio anunciado para las mypes, precisó que se debe buscar mecanismos para que no cueste tanto el empleo formal al empleador.

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