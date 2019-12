El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó hoy multas por más de S/ 840.000 contra la empresa Telefónica del Perú al constatarse problemas con la telefonía fija en las regiones de Amazonas, Cajamarca y San Martín.

Osiptel había impuesto en primera instancia dos multas de 51 UIT cada una (S/428.400), una multa de 53 UIT (S/222.600) y una de 45,9 UIT (S/192.780), según Resolución de Consejo Directivo Nº 176-2019-CD/OSIPTEL, publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

Según el organismo regulador, Telefónica sobrepasó el límite de llamadas no establecidas en Amazonas, Cajamarca y San Martín durante el tercer trimestre de 2016. Asimismo, la operadora publicó información inexacta en su página web sobre los referidos problemas.

Pese a que Telefónica argumentó en su apelación que no se han considerado supuestos de exclusión por caso fortuito o fuerza mayor, Osiptel destacó que la empresa no acreditó estos casos. Asimismo, la empresa no reportó esta clase de situaciones a la instancia debida.

La autoridad mencionó también que, en lo referido a publicación de información inexacta, Telefónica no se limitó a hacerlo solo con Amazonas, Cajamarca y San Martín, sino que dicha situación se presentó en todos los departamentos del país.

En primera instancia se señaló también que la operadora no ha presentado medio probatorio que evidencie las medidas implementadas orientadas a garantizar la no repetición de la conducta infractora.

La presente resolución agota la vía administrativa, por lo que no procederá ningún recurso adicional.