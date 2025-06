El temor por una escalada del conflicto en medio oriente retrocede hoy al igual que los precios de los principales ‘commodities‘ como el oro y el petróleo. Desde el viernes, ambas materias primas se apreciaron: el Brent había escalado entre 7% y 11% y el metal logró 30% por encima de sus niveles de inicio de año.

Hoy lunes 16 de junio, el Brent cayó 1,67% y se situó en US$72 el barril. Según Leonardo Baptista, jefe de Asesoría en Sura Investments, “la escalada de ambos bandos impulsó una prima de riesgo geopolítica anticipando posibles interrupciones en el Estrecho de Ormuz, ruta marítima cuya actividad representa el 30% del comercio mundial del petróleo”.

Los precios del petróleo se dispararon y las acciones se hundieron el viernes después de que Israel lanzó ataques contra Irán, lo que provocó represalias de Teherán y avivó los temores de una guerra en toda regla.

En tanto, el oro cerró a la baja (-1,40%) y cotiza a US$ 3,40 la onza. Elí Casaverde, Head of FX Trading en Rextie, explicó que uno de los factores que permitió su apreciación el último viernes en medio del conflicto, es la caída global que arrastra el dólar.

“Debido a la constante presión a la baja del dólar, no por los conflictos sino por la política comercial de Estados Unidos [aranceles], los inversionistas no se han volcado de forma masiva hacia la divisa, sino que han buscado activos de mucha más solidez como el oro”, explicó.

Mercado estadounidense

A pesar de la turbulencia en el medio oriente, el escenario en Wall Street fue positivo hoy. Desde temprano mostró indicadores bursátiles en verde. Al cierre de hoy, el S&P 500 creció 0,94%, el Dow Jones subió 0,75% y el Nasdaq avanzó 1,52%.

Al toque de campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0,75%, hasta 42.515 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,94%, hasta 6.033 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 1,52%, hasta 19.701 enteros. / Michael Nagle

Baptista de Sura Investments refiere que la expectativa sobria comenzó tras conocerse que Teherán estaría dispuesto a detener su programa de enriquecimiento de uranio. “Esa sola señal bastó para encender el apetito por riesgo en los principales mercados del mundo”, explicó a El Comercio.

A detalle, en medio de negociaciones diplomáticas, Irán invocó a Qatar, Arabia Saudita y Omán a presionar a Donald Trump para convencer a Israel de un alto al fuego. A cambio, Irán ofrecería flexibilidad en las negociaciones nucleares, informó Reuters.

Por su parte, Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB, comenta que el mercado no ha entrado en pánico, pero está ansioso. Pese a ello, no se observa peligro inflacionario ni riesgo para la economía global.

“Si la guerra se prolongara y los precios del petróleo se mantuvieran altos podríamos pensar que habría un incentivo para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los Estados Unidos incrementen su producción. Por consiguiente, a pesar de los ataques, las expectativas inflacionarias siguen ancladas a nivel de 2,31%”, menciona Leno.

Expectativas

Aun así, la incertidumbre todavía existe, aunque las proyecciones son mixtas. Baptista comenta que los inversionistas son optimistas y creen que “lo peor ya ha sucedido”. Incluso “la situación arancelaria se ha reducido”, lo que aumenta sus expectativas.

Con respecto a los ‘commodities‘, se espera una demanda mayor de los bancos debido a la situación geopolítica (especialmente aranceles) y por la debilidad del dólar como activo de reserva. En cuanto al petróleo, podría alcanzar un valor de US$66 por barril, según JP Morgan, debido a la prioridad de Trump por reducir los precios del combustible para controlar la inflación.

JP Morgan considera que la dinámica de la oferta y la demanda también apunta a precios del petróleo más bajos, especialmente porque la OPEP se dispone a aumentar la producción de crudo en 411.000 barriles por día en junio. “No se espera una escalada a niveles mayores en el conflicto de Irán – Israel, debido a la participación de gigantes como USA y China en la resolución del conflicto”, agrega Baptista.

A nivel local, según Casaverde, podría registrarse un aumento del precio de la gasolina; aunque motivado por la especulación. “Para que un incremento del precio del petróleo a nivel internacional se refleje a nivel local, debería demorar; pero como son pocos los distribuidores que tenemos, hacen que el impacto sea más rápido, pero motivado por la especulación. Así que en las próximas semanas estaremos viendo un aumento del combustible si las tensiones siguen subiendo”, resalta.

De no haber especulación, el país se vería afectado directamente si es que el precio del petróleo a nivel internacional supera los US$85 por barril. “Actualmente todavía no rompe esa barrera”, añade el vocero de Rextie.

El dólar en caída

A nivel global, el dólar arrastraba una presión desde el anuncio de los aranceles de Trump. Perú también percibió el efecto; aunque, mostró resistencia hasta hoy cuando cerró en S/3,60.

Actualmente, Estados Unidos tiene la tasa de interés más alta a comparación de grandes economías; por ello, la divisa todavía se mantiene fuerte. Aunque a partir de mañana, la Reserva Federal (FED) se reunirá para decidir si realizan o no otro ajuste de sus tipos.

Según Rextie, la decisión se tomará observando los datos macroeconómicos como los relacionados al consumo que se publicarán entre el jueves o viernes. Si estos tienen un impacto negativo tanto por la política arancelaria como por el conflicto geopolítico, la FED podría sentirse presionada a hacer una reducción. No obstante, si no se percibe mayor influencia, no habrá más movimiento. Aún así, las proyecciones sobre la cotización del dólar se deben realizar a plazos de menos de dos semanas.

Por su parte, Sura Investment mantiene una proyección de la divisa norteamericana entre los S/3,60 – S/3,65; aunque para el cierre del año, podría llegar a S/3,70 si es que se resuelven los problemas arancelarios. De otro lado, Renta 4 resalta que no solo la FED tomará decisiones esta semana, pues también se esperan disposiciones clave en el Banco de Japón y otros bancos centrales.