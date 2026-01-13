Inversores se refugian en el oro ante presiones políticas de Trump sobre la Fed: ¿está en riesgo la estabilidad financiera global?

El último domingo, el mundo fue testigo de un nuevo episodio en la creciente tensión entre el gobierno de Estados Unidos y su banco central. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio cuenta de los cargos legales abiertos en su contra por parte del Departamento de Justicia, los cuales fueron considerados —por el funcionario— parte de una presión sistemática para forzar un recorte de tasas.

Powell no es el único funcionario en la mira del gobierno norteamericano. En 2025, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó la destitución de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, en el marco de investigaciones por presunto fraude.

A television station broadcasts Jerome Powell speaking on the floor of the New York Stock Exchange on Dec. 10. / Michael Nagle

Según economistas, dichas presiones surgen porque la Fed no ha recortado las tasas con la rapidez exigida por Trump, sino que ha optado por una postura cautelosa ante la persistencia de la inflación en Estados Unidos. Aun así, en las últimas tres reuniones del directorio se aprobaron reducciones graduales de los tipos de interés.

Esta situación ha encendido las alertas entre especialistas, quienes advierten una amenaza directa a la institucionalidad del banco central estadounidense, poniendo en riesgo uno de los pilares del sistema financiero internacional: la independencia de la política monetaria.

El Comercio conversó con expertos que coincidieron en que la credibilidad de la Reserva Federal, construida durante décadas como un ente técnico y autónomo, ha sido clave para sostener el rol del dólar como principal moneda de referencia global.

Para Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), estas presiones dinamitan la reputación del dólar y reducen la confianza en la economía norteamericana.

“La idea moderna es que los bancos centrales sean independientes y estén blindados de cualquier repercusión política. Esto ha funcionado y nuestro ejemplo más cercano es el Perú, que ha logrado fortalecer al sol peruano gracias a la autonomía del Banco Central de Reserva. Pero, Estados Unidos lejos de evolucionar, está regresando en el camino hacia un banco central más susceptible de presiones políticas”, destacó.​

Por otro lado, Enrique Castellanos, docente de la Universidad Pacífico, duda que Trump consiga resultados con esta presión hacia Powell. No obstante, el periodo del presidente de la FED culmina en mayo (aunque su mandato como miembro de la Junta de Gobernadores se extiende hasta enero de 2028), abriendo un escenario de mayor riesgo de intromisión política, pues la administración del republicano tendrá la posibilidad de nombrar a un nuevo titular.

Al respecto, Macedo da cuenta de que ya existe un asiento vacante en el directorio de la Reserva Federal, ocupado de manera provisional. Se baraja el nombre de Kevin Hassett como posible integrante, en línea con el interés del gobierno de colocar perfiles más cercanos y leales a su visión.​

¿Qué originará el golpe a la independencia de la FED?

Para Enrique Castellanos, la situación estaría marcando un mal precedente para el mundo. “Una de las cosas más sacrosantas que ha habido en Estados Unidos ha sido la independencia de la Reserva Federal en cuanto a política monetaria se refiere. Esta independencia es súper importante en la medida que el dólar es la moneda del mundo. Entonces, que venga un gobierno de turno y presione para que Jerome Powell suba la tasa o baje la tasa, es casi inaudito”, refirió.​

Y aunque para el experto la acusación es más una “noticia política que económica” — en la medida que la tasa de referencia aún no ha cambiado por esta presión— el solo hecho de iniciar un proceso legal contra el presidente de la Fed “le quita seriedad e institucionalidad” al banco central y envía una señal de alarma sobre el respeto a la independencia de poderes en Estados Unidos.​

“Sería como si el gobierno peruano decidiera enjuiciar a Julio Velarde, para forzar una baja de tasas que impulse el PBI, lo que minaría la confianza en el sol y en la estabilidad macroeconómica del país. Este este tipo de acciones manipula el juego institucional”, refirió.

Riesgos a nivel internacional

Debido a la fortaleza histórica de la economía estadounidense, el dólar se ha convertido en la principal moneda del mundo: cerca del 90% de las transacciones en moneda extranjera se realizan en dólares, según el IPE, y la divisa se considera un activo refugio y estable. La razón de este predominio es que se percibe a Estados Unidos como un emisor confiable, y fiel cumplidor en el pago de su deuda, etc.

Sin embargo, con estas amenazas los inversionistas empiezan a cuestionar la estabilidad del marco institucional que sostiene al dólar como moneda de reserva global. De esta manera, si la FED cede, la credibilidad de la política monetaria se deteriora y el dólar seguirá debilitándose, considera Macedo.

Incluso, a corto plazo, podría verse a los inversionistas retirar sus fondos de Estados Unidos y llevarlos a otros mercados debido al aumento del riesgo, elevando la depreciación del dólar, que ha sido persistente en los últimos meses.

Castellanos coincide en que se trata de una señal: la independencia de la Reserva Federal “está siendo hackeada”. Por ello, muchos agentes empiezan a “perderle la fe” al dólar y a buscar refugio en otros activos, entre ellos, los metales.

¿Los mercados ya lo perciben?

Si bien la noticia generó volatilidad en Wall Street al inicio, al cierre de la jornada los indicadores bursátiles cerraron en ganancia —El S&P 500 subió un 0,16% y el Dow Jones, 0,17%, ambos alcanzando nuevos récords, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 0,26%—.

“El mercado absorbió las noticias iniciales de incertidumbre y apostó por sectores defensivos y de crecimiento como acciones tecnológicas y de consumo”, comenta Robert Abad, FX trader de Rextie.​

Además, el oro marcó un nuevo récord histórico alcanzando los US$ 4.600 la onza, aumentando más del 2% con respecto a niveles previos, detalla el trader.

“Si la presión hacia Powell persiste, el oro podría mantener su fuerza ya que el mercado podría descontar mayor probabilidad de bajas en tasas o mayor incertidumbre macroeconómica global”, agregó. La misma incertidumbre ha hecho que la cotización de la plata aumente a US$ 85 por onza.

¿La situación le conviene al Perú?

Con un dólar más débil y un mejor precio del oro, podríamos pensar que se acercan tiempos de bonanza para el Perú; sin embargo, Macedo recuerda que el debilitamiento de la divisa norteamericana conviene a los importadores, pero reduce la rentabilidad de nuestras exportaciones —que de momento se ve amortiguada por los altos precios de los metales—.​​

Por otro lado, Macedo califica al oro como un “arma de doble filo” para el Perú. “El lado positivo del oro es que, al ser uno de los principales metales de nuestra canasta de exportación, hace muy rentable la actividad minera formal que genera empleo, inversión privada e ingresos fiscales. El lado B está en la minería ilegal. En los últimos años esta actividad se ha disparado en casi todas las regiones del país, debido al alto precio del metal”, mencionó.

Castellanos sigue la misma línea y considera que, aunque a corto plazo el Perú pueda beneficiarse de “vender un poco más de oro” o de hacerlo a un precio más alto, el cuadro general no es positivo para el mercado global.