Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se pronunció sobre el proyecto minero Conga en el marco del Perumin 37 | Foto: Andina
Redacción EC
Durante su participación en el , el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, se pronunció sobre el , ante la consulta de un medio de comunicación, e indicó que, en la actualidad, no se encuentra en los planes del sector que dirige.

Conga fue un proyecto minero. En este momento está fuera del pipeline de desarrollo del sector”, dijo el funcionario, según recoge RPP.

No obstante, el titular del Minem no descartó al proyecto Conga de manera definitiva, y abrió la posibilidad de volver a dialogar “cuando sea necesario y eso sea posible con mucho respeto”.

Apuesta por una minería innovadora

Durante la inauguración de la Exhibición tecnológica Minera, el ministro Jorge Luis Montero subrayó que la minería peruana enfrenta retos globales como la transición energética, la creciente demanda de minerales críticos y la necesidad de procesos sostenibles y transparentes.

“Queremos una minería moderna, en paz, que impulse la inversión responsable, que fomente la innovación tecnológica y que al mismo tiempo sea parte de la solución frente a la informalidad y a la ilegalidad”, afirmó Montero.

Añadió, en ese sentido, que la tecnología es la clave para garantizar competitividad, eficiencia y responsabilidad ambiental y social, los pilares que consolidan la posición del país como uno de los principales productores de minerales en el mundo.

Reafirmó que el gobierno peruano Perú impulsa una minería climáticamente inteligente, descentralizada e inclusiva, promoviendo la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y los encadenamientos productivos que fortalecen la competitividad y el desarrollo territorial.

