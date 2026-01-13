La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, congresista Silvana Robles Araujo, anunció la presentación de una moción de interpelación y una posterior censura a Luis Enrique Bravo de la Cruz, ministro de Energía y Minas.
La decisión se da luego de que el ministro de Energía no se presentará en la sesión extraordinaria conjunta de la Comisión de Energía y Minas y de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, a la que había sido citado para informar sobre los alcances del Decreto de Urgencia 010-2025, el cual tiene como objetivo establecer medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera para la reorganización de Petro-Perú, así como garantizar la continuidad de la cadena de producción.
“La entrega del control del proceso a una agencia cuya función es estructurar concesiones y privatizaciones refuerza la idea de una privatización fragmentada y sin un debate democrático de fondo”, sostuvo Araujo aunque reconoció la necesidad de realizar cambios en Petro-Perú, enfatizó que ello no puede autorizar al Ejecutivo a tomar decisiones estructurales sin rendir cuentas al Congreso.
Asimismo, invocó a sus colegas a ejercer la función de control político y recordando que “Petro-Perú pertenece a todos los peruanos y no a un gobierno de turno”.
En esa misma línea, el congresista Jaime Quito Sarmiento (bancada Socialista) expresó su respaldo a la interpelación y a la eventual censura, así como la la congresista María Agüero Gutiérrez (bancada PL) que manifestó su rechazo al D.U. 010-2025, señalando que sus disposiciones ponen en riesgo el carácter público de Petro-Perú y su rol estratégico para el desarrollo nacional.
Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (bancada APP) señaló que Petro-Perú enfrenta serios problemas económicos, recordando que entre los años 2021 y 2025 ha representado una carga superior a los 17,500 millones de dólares para el Estado peruano.
La congresista Ruth Luque Ibarra (bancada BDP) cuestionó la publicación del decreto sin una explicación pública previa y transparente, y llamó a presentar una moción de interpelación conjunta para los ministros responsables, exigiendo que respondan ante toda la población peruana, y no solo ante las regiones directamente involucradas como Piura y Talara.
En tanto, la congresista Heidy Juárez Calle (bancada PP) reconoció que Petro-Perú enfrenta problemas reales, pero cuestionó la forma en que el Ejecutivo viene abordando la situación. Propuso la realización de una sesión extraordinaria en la provincia de Talara, a fin de que congresistas y funcionarios conozcan de primera mano la realidad de la empresa y de la refinería, en lugar de tomar decisiones desde Lima.
