- Martín Hidalgo (MH): Acción Popular ya tuvo la presidencia de la Comisión de Economía en el primer año de este periodo legislativo. Y, en ese momento, la congresista Monteza -quien presidió la comisión- habló sobre la posibilidad de abrir un grupo de trabajo para revisar el capítulo económico de la Constitución. Ello no se llegó a concretar. ¿Se va a retomar durante su presidencia?

Considero que en estos momentos no debería de realizarse. Entendamos que ese primer año fue un año donde empezaba un periodo legislativo, había muchas ideas, muchas propuestas. Fue parte del Plan de Gobierno que presentó Acción Popular hacia la Presidencia, que lógicamente abrazamos todos los acciopopulistas. Sin embargo, necesitamos en este momento darle estabilidad al país, darle confianza a los micro y pequeños empresarios, a los medianos, a los grandes empresarios, para que inviertan en el Perú.

- MH: ¿Qué proyectos en específico ha identificado que se necesitan para recuperar la confianza en el sector?

Primero debemos eliminar la ley de los topes financieros.

- Israel Lozano (IL): Usted ha presentado un proyecto de ley que plantea una suspensión por 5 años. ¿Se verá ahora la eliminación?

Sí, hay un dictamen de suspensión. Considero que debemos eliminarla. Primero, las personas que tienen un comportamiento normal, así haya topes financieros, no necesitan esos topes. ¿Por qué? Porque cuando tiene un comportamiento normal, al contrario, los bancos los buscan para bajarles la tasa y darles nuevos créditos. Ellos no son el problema. El problema es la gran cantidad de personas que están excluidos financieramente y que, por ejemplo, se demora un día, cinco días, diez días [en conseguir un préstamo].

- IL: El argumento que usted refiere es el que en su momento dio el MEF y el Banco Central del Reserva, quienes se opusieron a la norma e igual se aprobó. ¿Reconoce que fue un error del Congreso?

Fue un error y es una medida populista de quienes impulsaron esta norma. ¿Por qué? A esa persona que se demoró algunos días en pagar su crédito, se le saca del sistema y se pone en bandeja de plata a los extorsionadores. En vez de pagar, por decir un 50% de tasa anual, les dan una tasa de 500% mensual. Entonces es un grave problema. Y ahora hay casos peores porque ya en los mercados, en las pequeñas asociaciones, se ponen los delincuentes ‘gota a gota’ y no dejan entrar a la banca formal y eso es grave en el Perú.

- IL: El dictamen que ya estaba listo en comisión. ¿Cómo se va a proceder?

Acción Popular lo va a solicitar (la eliminación) a través de un texto sustitutorio. Vamos a mantener la cautela respecto a las personas que no tienen ningún tipo de riesgo. No sería ilógico que se le suba el crédito. Sin embargo, a las personas que han tenido dificultades hay que ver la posibilidad de que no salgan del sistema financiero. Y hay que decirlo bien claro: esa ley es un aliciente para los extorsionadores ‘gota a gota’.

El parlamentario se mostró en contra de un retiro de la CTS. (Foto: Hugo Pérez)

- MH: Ha hablado usted de la democratización del crédito. ¿Qué proyectos apunta en ese sentido?

Tenemos experiencias de Latinoamérica, Colombia y México, donde aproximadamente con fondos de S/ 40.000 millones se colocan créditos a través de la banca formal. Consideramos que en el Perú debe hacerse este fondo, el fondo de los emprendedores, donde así como se dio con Reactiva y los programas del MEF en pandemia, debe darse un impulso. Por ejemplo, si soy formal uno, dos, tres años, ¿de qué manera me conviene ser formal? Creo que el Estado debe buscar una manera de que al emprendedor que se ha formalizado otorgarle un crédito a un costo mínimo de intereses, respaldado por ese fondo, por un fondo de emprendedores.

- IL: ¿Vía entidades financieras como las Cajas Municipales?

No solamente vía cajas, tiene que ser vía todo el sistema microfinanciero. El otro tema de democratización del crédito es el siguiente: había propuestas para que el Banco de la Nación compita para dar créditos. Creo que es un error. El Estado tiene sus brazos financieros, que son las cajas municipales. Las cajas municipales le han dado al Perú más de S/ 5 mil millones en efectivo para inversiones. Arequipa ha construido muchas de sus obras a través de los bypasses que tienen. Ellos han construido con el dinero de las utilidades de las cajas municipales.

- IL: Cajas que tienen más capital, lo que no es una realidad de todo el sistema.

Sin embargo, así no fuera una realidad, ahí debe intervenir el Estado. No olvidemos que son entidades que generan dinero, pero no generan dinero privado, sino que generan dinero para inversiones. Porque las utilidades se van directamente a obras. Entonces creo que ahí debe haber un fortalecimiento patrimonial de las cajas por parte del Estado. Entonces, yo creo que con el Fondo de Emprendedores y el fortalecimiento patrimonial de las Cajas Municipales, como brazos financieros del Estado, con la democratización del crédito, a esto le llamamos nosotros democratización del crédito.

- IL: Todas las medidas que usted ha comentado son facultad del Estado, dado el tema presupuestal y el gasto y no del Congreso. ¿Cuál va a ser su labor, entonces?

Nosotros vamos a dar la legislación clara, concisa, coherente, que ayude a la economía para para que esto se haga realidad. Lastimosamente el Ministerio de Economía, no solo en este gobierno de la señora Boluarte, hacen que los pocos formales tributen para el presupuesto del país. Hay que ampliar la base tributaria. El equipo de profesionales que me acompañan decía ‘Oye, ese es un tema ambicioso’. Sí pues. Es un tema ambicioso, pero debemos ampliar la base tributaria. Debemos hacer que a la gente, les convenga ser formales. Necesitamos hacer que las municipalidades, por ejemplo, no pongan trabas en los negocios.

- MH: Hablando de municipalidades, muchas de estas se han anunciado en quiebra o han dicho que tienen problemas de sobreendeudamiento. El MEF anunció en un momento que iba a hacer un plan de rescate, pero hasta el momento no se ha visto nada. ¿En la Comisión de Economía van a abordar este tema?

Justo es una propuesta de Acción Popular que el Foncomun que proviene del IGV del 2% suba al 4%. Nosotros consideramos que es positiva. Es viable la propuesta ahora, pero tenemos que hacer las cosas claras y bien. Ahora, ese 2% que se le va a dar más a las municipalidades, tiene que suplirse. Ahí tiene que buscar el MEF las maneras de incentivar que la gente se formalice. Es por eso que por un lado nosotros vamos a apretar para que sea el gasto eficiente, pero por otro lado vamos a dar las normas claras para que mayor cantidad de emprendedores en el Perú se formalicen y tengan las cosas claras. Si es que nosotros no ampliamos la base tributaria, vamos a ir contra el respaldo que tiene el país.

- IL: En su comisión hay un dictamen pendiente para ampliar los gastos deducibles del Impuesto a la Renta. ¿Es una iniciativa que se va a considerar?

Se van a considerar todas las iniciativas de todas las fuerzas políticas, porque necesitamos hacer un pacto por la economía. Si las bancadas de izquierda tienen una iniciativa lógica, positiva, para ampliar la base tributaria, para fortalecer a los emprendedores, se va a tomar. Si por el otro lado, el fujimorismo tiene iniciativas en ese mismo objetivo, se van a tomar. Nosotros lo que pensamos siempre es en el Perú.

- IL: Priorizando el rigor técnico, entendería.

Por supuesto que sí

- IL: ¿Qué garantiza que, bajo su presidencia, se tomará en cuenta las advertencias técnicas que pueda hacer el MEF o el BCR a iniciativas de su comisión? En el pasado, ello no ha sucedido.

Lo garantiza primero la experiencia que tenemos en Acción Popular. Somos un partido en el cual me he formado y en el cual nosotros hemos rescatado al país muchas veces de distintos males que le ha ocurrido. Las inversiones deben ser poderosas para que el privado también quiera invertir.

- MH: Sobre Chancay, hace unas semanas tuvimos en El Comercio una mesa de debates donde varios especialistas hablaron sobre la necesidad de que el Congreso cree un marco jurídico para una zona económica especial. ¿Está contemplado en el plan de trabajo de la Comisión de Economía?

Por supuesto, tenemos que sacar no solo una para Chancay. Tenemos que sacar las veinte, cincuenta zonas económicas dentro del Perú. Tuve la oportunidad de estar en un debate con legisladores uruguayos y el ministro de Economía uruguayo sobre el tema de las zonas económicas en su país. Ellos habilitan espacios geográficos para que vengan empresas internacionales y dentro de ese espacio geográfico no paguen impuestos. Si bien es cierto no pagan impuestos, contratan mano de obra uruguaya. De tal manera que Uruguay se ha convertido pues en uno de los países de Latinoamérica con mejores índices macro y microeconómicos.

- MH: ¿Se prevé aprobar esta zona económica para Chancay pronto?

No podemos aprobar una ley específica para Chancay, vamos a aprobar la ley de zonas económicas a nivel nacional. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, yo soy huancaíno del Valle del Mantaro, que haya una zona económica en el Valle del Mantaro. ¿Para qué? Para procesar papas y para de ahí mandarlas al mundo.

- IL: ¿Tienen previsto aprobar incentivos tributarios para sectores productivos?

Creo que los incentivos tributarios deben de medirse bien. Por ejemplo, y lo digo claro: le hemos dado un incentivo tributario a los restaurantes y a los hoteles. Se ha dejado de cobrar S/500 millones con esos incentivos tributarios. Antes de tomar una nueva decisión o una ampliación, vamos a decirle al sector Economía si haber dejado de cobrar esos impuestos ha generado más trabajo. Pero si los índices nos dicen que ese dinero que se ha dejado de cobrar no ha servido para invertir, lógicamente no tendría por qué haber una ampliación.

- IL: Es decir, que pueden evaluar eliminar incentivos desde la comisión.

Por supuesto que sí. Tenemos que ser responsables con ello. Ahorita tenemos un problema de déficit fiscal. El ministro Contreras subió 0,1% de déficit fiscal y salió del cargo. El ministro Arista tiene suerte en este momento. Pensé que el día de ayer [martes] iban a plantear su cambio por este tema. Sin embargo, creo que si no se mejora la recaudación de una manera más inteligente, sin apretar a las personas, si no se amplía la base tributaria, si no se le da mejores condiciones a todos los que hacen empresa en el Perú, desde los chiquitos hasta los grandes, el siguiente va a ser el ministro Arista.

- IL: Ya que toca el tema fiscal, está pendiente de evaluación la autógrafa sobre la reforma de pensiones. Se conoce que existe la intención de el Ejecutivo de observar la reforma principalmente por un tema presupuestal. Siendo así, ¿está dispuesto a reevaluar la propuesta?

Estoy en el cargo diez días. Mi primera acción fue sentar al ministro de Economía, y sentar a los que habían impulsado la norma para tratar de llegar a un entendimiento. El ministro dijo ‘nosotros estamos de acuerdo con todo, pero específicamente dos cosas tenemos que evaluarlas’. Era básicamente el dinero que tiene que pagar el Estado, cuando el ciudadano no ha cubierto su pensión. ¿De dónde va a salir ese dinero? Tiene razón lógica. Le vamos a enviar la respuesta al MEF y la respuesta es que tiene que ampliar la base tributaria de una manera inteligente. Ya nos dijeron que van a observar y van a observar muchos otros temas. Va a tener que ser materia de debate de esta comisión nuevamente y hay que incluir temas.

- MH: ¿Apostaría por un camino a la insistencia o a la revisión para la elaboración de una nueva fórmula?

Cuando se hace una observación hay que evaluarlas. Creo que el Congreso no debe ser un Congreso déspota, soberbio y decir ‘así se hacen las cosas’ a rajatabla. El presidente Belaúnde me ha enseñado a ser un hombre democrático. Entonces vamos a a verificar cuáles son esas observaciones.

- IL: Dijo que habían dos observaciones a la autógrafa de ley, ¿cuál es la otra?

El tema de pensión por consumo. Hay unos cálculos que a los técnicos no les parece. Y vamos a evaluar esos cálculos. Si un sistema de pensiones ha funcionado mal y hay la posibilidad de cambiar, hay que hacer el cambio.

- MH: El presidente Acción Popular, Julio Chávez, mencionó que dentro de la agenda de Acción Popular iba a estar la reforma al Sistema Nacional de Pensiones, de la ONP. ¿Esto está dentro del plan de trabajo?

Por supuesto que sí va a estar la reforma. Se tiene que ver el tema de las pensiones de los policías, del Ejército. Hay otros sistemas de pensiones que están fuera del sistema general que hay que verlos, porque no podemos desamparar a las personas a una pensión digna.

- MH: ¿Qué va a primar en la reforma del Sistema Nacional de Pensiones?

La aplicación de la realidad. Primero, por un lado, buscar incentivos para la formalización. El segundo es ampliar la base tributaria, la democratización del crédito. Si se dan cuenta, todas las cosas que yo he planteado van a ayudar a que haya mayor recaudación, a que haya mejores ingresos, a que los empleos sean mejor remunerados. De tal manera que puedan haber pensiones dignas en un futuro, que la gente no necesite ver lo que ha ahorrado en pensión para subsistir el día de hoy.

- IL: En la ONP el diagnóstico es conocido y puntual. Los problemas recaen en la insuficiencia de los aportes y cómo funciona el esquema de reparto. Entre esos, ¿piensan atacar alguno en específico?

Mire, todo este tema es sencillo. Los ciudadanos peruanos deben saber que la economía es sumas y restas. Si hay poco dinero en el fisco, lógicamente no se va a poder gastar ese dinero en todos los sectores que faltan gastarse. Necesitamos tener más dinero para que administre el Estado. Y cuando se tenga más dinero con zonas económicas especiales, con mayor formalización, cuando la gente le convenga a ser formal, cuando haya mayor cantidad de impuestos sin que esto afecte solo a pocos, cuando tengamos mejores condiciones para los emprendedores, cuando democraticemos el crédito, entre otras cosas, el Estado va a tener más dinero y va a poder solucionar los problemas de los fonavistas que ya pagaron este y que se les tiene una deuda ahí. Y también otros problemas futuros de las personas que vayan a llegar a la tercera edad de nuestro país.

- IL: Por su comisión van a pasar iniciativas durante esta segunda mitad para extender la liberación de la CTS que vence este año. A su criterio, ¿debería ampliarse?

La CTS es un fondo que uno tiene cuando deja de trabajar. Tengo por lo menos un dinero ahí que me aguanta uno o dos meses mientras consigo otro trabajo. Si es que nosotros liberamos ese fondo, vamos a generar un problema a futuro. ¿Entonces, qué debemos de hacer? Hay que hacer que haya más trabajo en el Perú. Todo va por la misma fórmula y todos los niveles.

- IL: Entonces no está de acuerdo con una ampliación.

Del retiro de la CTS, preliminarmente no. Prefiero trabajar para que haya más trabajo en el Perú y para que no estén utilizando esos fondos que le ayudan para sobrevivir.

- IL: ¿Y de un nuevo retiro de la AFP?

No. Creo que hay que darle formas inteligentes. Yo planteé algo concreto, por ejemplo, que el fondo de la AFP le sirva [a los afiliados] como garantía para comprar una vivienda. Mire, ahora la ley prevé que el 25% se utilice como inicial de una vivienda, pero qué trabajador en el Perú tiene más de S/70.000 para una inicial de vivienda. Ahora con los retiros creo que no llega. Considero que se debe utilizar todo el fondo como garantía -no como inicial- para acceder a un crédito hipotecario.

- MH: ¿Va a impulsar esta iniciativa que en su momento planteó? Entiendo que no fue recogida dentro de la norma.

Por supuesto que sí. Ahora que hay la oportunidad, en tanto observen la norma, definitivamente vamos a plantear estas alternativas. Yo creo que esto no le molesta a nadie. Probablemente a las AFP, pero yo creo que a todos los demás van a estar contentos

- IL: ¿Se tiene ya previsto invitar al ministro del MEF, al jefe del BCR y de la SBS a la comisión?

Sí, hay varios pedidos de los colegas congresistas para que asista el ministro de Economía. Tenemos que preguntarle sobre el déficit fiscal. Ese es un tema importantísimo que tiene que responder. Es importante que venga el presidente del BCR porque va a dar el lineamiento de qué opciones tenemos para trabajar como país. Y lógicamente la SBS, la Sunat y todos los gremios. Ya conversé con la Cámara de Comercio de Lima. Ayer estuvimos con el presidente Salhuana en una ronda con un grupo bastante nutrido de emprendedores del Perú y en general. Esta gestión lo que va a buscar es hacerle las cosas fáciles a los microempresarios. Se está hablando del debate del aumento del sueldo mínimo. Pero para todo eso necesitamos que la economía se mueva.