Consejo Fiscal, en conferencia de prensa, alertó sobre los riesgos de las medidas aprobadas por el Congreso en materia de gasto público. (Foto: Jesús Saucedo)
Consejo Fiscal, en conferencia de prensa, alertó sobre los riesgos de las medidas aprobadas por el Congreso en materia de gasto público. (Foto: Jesús Saucedo)
/ JESUS SAUCED NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO
Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
Congreso agrava presión fiscal: leyes costarían S/35.785 millones al país y podría sumar S/25.000 millones, ¿qué normas son?
Resumen de la noticia por IA
Congreso agrava presión fiscal: leyes costarían S/35.785 millones al país y podría sumar S/25.000 millones, ¿qué normas son?

Congreso agrava presión fiscal: leyes costarían S/35.785 millones al país y podría sumar S/25.000 millones, ¿qué normas son?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Consejo Fiscal (CF) alertó que 101 leyes que el actual Congreso aprobó por insistencia tendrían un impacto fiscal de S/35.795 millones. Este costo representa 65% más del monto que tuvieron las medidas emitidas en los tres quinquenios previos en conjunto (2006-2011, 2011-2016 y 2016-2021).

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC