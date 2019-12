(Por Lucero Chávez y Katherine Maza) Este jueves, el pleno del Congreso aprobó modificar los años de vigencia de la Ley de Promoción Agraria hasta el 2031.

El texto sustitutorio propuesto por el presidente de la Comisión Agraria, Elard Melgar (Fuerza Popular), contó con 57 votos a favor, 18 en contra y nueve abstenciones en primera votación. Posteriormente, fue exonerado de segunda votación por mayoría.

► Minagri implementará a inicios de 2020 un padrón único de productores agrarios ► Agrobanco y AgroPerú: ¿En qué se diferencian y cómo se financian?

Cabe señalar que el Congreso tenía hasta el 2021 para aprobar la norma, fecha en que su vigencia caducaba. Asimismo, durante el último pleno agrario que se realizó el 14 de junio no se llegó a discutir el proyecto, pese a haber sido incluido en la agenda de la sesión.

[AHORA] #Pleno aprueba por mayoría el texto sustitutorio de la Comisión Agraria sobre la ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario. pic.twitter.com/Dd68FDP24O — Congreso del Perú (@congresoperu) September 20, 2019

LOS CAMBIOS El texto, que agrupa diez proyectos de ley, cuenta con seis disposiciones y tres artículos modificados de la norma vigente.

Uno de los cambios, por ejemplo, radica en que los trabajadores agrarios tendrán derecho a recibir una remuneración mínima vital diaria no menor a S/39,19 siempre que no laboren más de cuatro horas diarias en promedio; además, esta no podrá ser menor al sueldo mínimo. Antes, este monto ascendía a S/16.

En tanto, la CTS para estos trabajadores deberá ser equivalente al 9,72% de la remuneración básica; mientras las gratificaciones, al 16,66% de la misma. Estos dos conceptos están incluidos en el cálculo de la remuneración mínima vital.

De acuerdo con Gabriel Amaro, director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), los contratos temporales propios del sector tienen una duración de hasta cuatro meses. No obstante, explica que con las modificaciones de la norma aprobada, los trabajadores agrarios seguirán recibiendo beneficios laborales aunque trabajen durante un tiempo más reducido.

Asimismo, el aporte a Essalud a cargo del empleador pasa de 4% a 6% de la remuneración mensual. También se elevó el número de vacaciones para estos trabajadores de 15 a 30 días al año.

Con este incentivo, se establecen indicadores de mejora de la prestación de servicios de salud a ser implementados de manera progresiva a nivel nacional. (Foto: GEC)

En caso de despido arbitrario, la indemnización es equivalente a 45 ingresos diarios (antes 15 ingresos) por cada año completo de servicios con un máximo de 360 sueldos diarios (antes 180 sueldos).

Asimismo, entre las disposiciones complementarias se consideró que el trabajador del sector agro formal que salga de la planilla, no perderá su Seguro Integral de Salud (SIS).

"[Los trabajadores] entraban por temporadas, tenía Essalud en ese momento, pero cuando se iban ya no podía recuperar su SIS", agregó el director de AGAP.

Asimismo, se aprobó mantener estos beneficios también para las empresas acuícolas y del rubro forestal.

EL DEBATE “Las condiciones de nuestro sector son muy particulares; estamos expuestos al clima y a los periodos de cosecha. Por eso también necesitamos medidas particulares”, justificó la titular del Ministerio de Agricultura (Minagri), Fabiola Muñoz, quien estuvo presente durante el debate de la propuesta parlamentaria.

En esa misma línea, Alfonso Bustamante, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), la ampliación del régimen agrario va a permitir mayores inversiones en el sector, pues se ha generado mayor predictibilidad de lo que sucederá en los próximos años. Esto, a la vez, impulsará el empleo y la formalización del sector.

No obstante, durante la sesión del Pleno, los congresistas de Frente Amplio y Nuevo Perú criticaron la propuesta.

“Lo único que se genera [con esta modificación] es un forado en el financiamiento de Essalud, que ha pedido que se respete que todos los regímenes laborales paguen el 9% de aportes”, indicó Indira Huilca, congresista de Nuevo Perú.

“Con la ampliación del régimen agrario estamos quebrando Essalud. Lo que no pagan los grandes agro-exportadores lo paga la gente”, indicó Marisa Glave, parlamentaria de la misma bancada.

LAS CIFRAS Cabe señalar que los últimos diez años la producción para agroexportación ha crecido 6,4% en promedio anual,por encima del crecimiento de la economía total, según el Banco Central de Reserva.

Este dinamismo causó que, entre el 2010 y 2017, el número de trabajadores en el régimen agrario crezca 160%, pasando desde 147.000 hasta 382.000.