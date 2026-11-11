La Cámara de Diputados del Congreso aprobó extender la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) a intereses de ahorros, con 88 votos a favor, 17 en abstención y cero en contra. La propuesta fue enviada con carácter de urgencia por parte del Ejecutivo.

De esta manera, quedaron aprobadas las proposiciones legislativas 509, 581 y 439, que proponen modificar la ley del impuesto a la renta.

Como se sabe el 31 de diciembre del 2026 vence la exoneración del IR a los intereses generados por las cuentas de ahorro en el sistema financiero (tasa de 5% de IR, al ser renta de segunda categoría). Sin embargo, como indicó Gestión, creció el consenso para que esa exoneración se prorrogue por más tiempo.

El pasado 5 de octubre el Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso de la República, el cual dispone la ampliación de esta exoneración por tres años más, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2029.

El proyecto marca un cambio de posición respecto a lo señalado en el último Marco Macroeconómico Multianual, donde se indicaba que se buscaría no renovar este y otro tipo de exoneraciones tributarias. No obstante, tras la preocupación generada en la opinión pública tras un artículo publicado por Gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que no se gravará con el IR a los intereses generados por las cuentas de ahorro. Ahora, esta voluntad avanza para concretarse.