El proyecto marca un cambio de posición respecto a lo señalado en el último Marco Macroeconómico Multianual, donde se indicaba que se buscaría no renovar este y otro tipo de exoneraciones tributarias. (Imagen: Andina)
El proyecto marca un cambio de posición respecto a lo señalado en el último Marco Macroeconómico Multianual, donde se indicaba que se buscaría no renovar este y otro tipo de exoneraciones tributarias. (Imagen: Andina)
Por Redacción EC

La Cámara de Diputados del Congreso aprobó extender la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) a intereses de ahorros, con 88 votos a favor, 17 en abstención y cero en contra. La propuesta fue enviada con carácter de urgencia por parte del Ejecutivo.

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