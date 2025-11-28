Este viernes, el Pleno del Congreso aprobó las leyes de Presupuesto Público, Endeudamiento Fiscal y Equilibrio Fiscal para el 2026.

De acuerdo a los votos, 100 congresistas aprobaron el dictamen de presupuesto público para el año siguiente, cuyo monto es de S/257.562 millones.

Asimismo, 96 parlamentarios votaron a favor del dictamen de ley de Endeudamiento Público y 98 congresistas a favor del proyecto de equilibrio público.

Cabe recordar que los tres proyectos aprobados serán enviados en su calidad de autógrafas de Ley al Poder Ejecutivo.