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Economistas advierten que estas medidas presionarán el déficit fiscal y podrían elevar el endeudamiento del país.
Economistas advierten que estas medidas presionarán el déficit fiscal y podrían elevar el endeudamiento del país.
Por Fiorella Gil Mena

El Congreso de la República aprobó esta semana un conjunto de normas que incrementarán de forma permanente el gasto público, en un contexto en el que las cuentas fiscales ya enfrentan presiones para reducir el déficit. Entre las medidas se encuentran la incorporación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones para los trabajadores del régimen CAS y cambios en el sistema previsional de la Caja Militar y Policial. De acuerdo con estimaciones de economistas, ambas decisiones podrían añadir entre S/6.800 millones y S/7.000 millones anuales al gasto del Estado, sin que exista una fuente de financiamiento definida.

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