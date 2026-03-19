El pleno del Congreso aprobó este jueves por insistencia el dictamen de los proyectos de ley 3864, 4786, 8911 y otros, que busca garantizar el pago de las pensiones para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del país.
El pleno del Congreso aprobó este jueves por insistencia el dictamen de los proyectos de ley 3864, 4786, 8911 y otros, que busca garantizar el pago de las pensiones para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del país.
La norma, que había sido observada por el Ejecutivo, fue aprobada con 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.
De acuerdo con la propuesta, los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial recibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.
La finalidad de la ley es garantizar que los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente.
Los beneficiarios son los jubilados de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944 y los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Según informa el portal del Congreso, el monto será establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación.
“De esta manera podemos ofrecer a nuestros docentes una mejora de calidad de vida y son responsables de la conducción y formación de más de 6 millones de estudiantes públicos”, indicó Ana Zegarra, vicepresidenta de la Comisión de Economía, quien fue la encargada de sustentar el proyecto.
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