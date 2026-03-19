El pleno del Congreso aprobó este jueves por insistencia el dictamen de los proyectos de ley 3864, 4786, 8911 y otros, que busca garantizar el pago de las pensiones para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del país.

La norma, que había sido observada por el Ejecutivo, fue aprobada con 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.

De acuerdo con la propuesta, los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial recibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.

La finalidad de la ley es garantizar que los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente.

¡Pensión digna para los maestros! 💪🇵🇪#PlenoDelCongreso aprobó el dictamen de los PL 3864, 4786 y otros, que propone garantizar el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú.#FirmezaYSeguridad pic.twitter.com/n7PjXSWNtI — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 20, 2026

Los beneficiarios son los jubilados de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, la Ley 29944 y los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Según informa el portal del Congreso, el monto será establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación.

“De esta manera podemos ofrecer a nuestros docentes una mejora de calidad de vida y son responsables de la conducción y formación de más de 6 millones de estudiantes públicos”, indicó Ana Zegarra, vicepresidenta de la Comisión de Economía, quien fue la encargada de sustentar el proyecto.

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