Resumen

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La norma, que había sido observada por el Ejecutivo, fue aprobada con 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones | Foto: Referencial / Andina
La norma, que había sido observada por el Ejecutivo, fue aprobada con 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones | Foto: Referencial / Andina
Por Redacción EC

A pesar de los cuestionamientos, el pleno del Congreso aprobó este jueves por insistencia el dictamen de los proyectos de ley 3864, 4786, 8911 y otros, que buscan garantizar el pago de las pensiones para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del país.

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