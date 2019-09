Aprueban alza de sueldos para sector Salud: ¿mejorará la calidad del servicio? 

(Por Franco Balza y Lucero Chávez)



Casi un mes después de haber sido presentado en el Congreso, el martes se aprobó el proyecto de ley del Ejecutivo para elevar el sueldo de los trabajadores del sector Salud en el 2019. El documento no sufrió modificaciones y fue aprobado en la Junta de Portavoces del Parlamento.

El reajuste en los salarios se aplicará a 137.610 trabajadores de la salud, que pertenecen al Ministerio Público, los ministerios de Salud (Minsa), Interior, Defensa, Educación y Justicia, y los gobiernos regionales. Los aumentos irán desde los S/116 hasta los S/683, en función de la escala y especialidad del trabajador.

Por ejemplo, un médico de la escala más alta gana S/6.853. Tras el incremento, recibirá un salario mensual de S/7.266.

MÁS ALLÁ DE LOS SUELDOS

Entre las razones principales para impulsar la medida, el Minsa resaltó que los bajos salarios han causado la migración de los trabajadores al sector privado. Así, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud (Ensusalud) del 2016, el 17% de los médicos cirujanos y el 20% de las enfermeras del Minsa manifestaron que han pensado cambiar de empleo.

Para Pablo Lavado, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, no es suficiente incrementar los salarios si esta medida no va acompañada por una medición de la productividad de los trabajadores. Esto, sobre todo, en el primer nivel de atención de los pacientes.

En esa misma línea, Flor Philipps, exsuperintendenta nacional de Susalud y directora de la Maestría en Salud de la UPC, señaló que los trabajadores del sector, en algunos casos, no cumplen correctamente sus funciones.

Para Lavado, los horarios deberían fijarse según la demanda y las necesidades epidemiológicas. (Foto: GEC)

“[Se debe exigir que] los trabajadores no lleguen tarde, no se vayan temprano o no existan irregularidades en la asistencia en las guardias”, agregó Philipps.

Cuando la ley fue presentada por el Ejecutivo, el abogado laboralista Germán Lora explicó a este Diario que para entender esta problemática se debe tener en cuenta que los médicos tienen horarios que les permiten laborar a la vez en varios centros de salud. Así, no debe sorprender que puedan llegar a tener hasta cuatro trabajos distintos.

Al respecto, Lavado ha cuestionado previamente que los horarios laborales sean determinados por los propios establecimientos de salud de acuerdo a la disponibilidad de cada médico. Para él, estos deberían fijarse según la demanda y las necesidades epidemiológicas.

Víctor Bocángel, coordinador del programa de inversión Creación de Redes Integradas de Salud del Minsa, precisó que se instalarán las historias clínicas electrónicas en los establecimientos de salud de primer nivel de atención. Además, se tomarán medidas para la programación de turnos y citas en los hospitales inaugurados recientemente.

FINANCIAMIENTO

Para efectuar el aumento –que empezará a aplicarse desde este mes–, se deberá modificar el presupuesto inicial del año del sector Salud por S/182,9 millones.

Este reajuste será financiado con los recursos de la cartera y considerará recursos no ejecutados. A la fecha, el nivel de avance de los S/9.376 millones asignados al Minsa es del 57%, según el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía.

En el 2020, el sector Salud manejará recursos por S/18.495 millones, lo que equivale al 10,4% del presupuesto para ese año.