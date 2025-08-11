- Las fintechs y la inminente llegada de los bancos digitales: así crecen en Perú y lo que se viene, ¿compiten con la banca tradicional?
- Nuevo banco en el Perú entrará a un mercado que mueve más de S/358 mil millones en créditos: así va la competencia
La comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso eligió esta mañana a su mesa directiva, quedando así como presidente del grupo para el periodo 2025-2026 el parlamentario Víctor Flores, de la bancada de Fuerza Popular.
Complementan la mesa los congresistas Ana Zegarra Saboya (SP) y Elvis Vergara Mendoza (AP), como vicepresidenta y secretario, respectivamente.
Newsletter exclusivo para suscriptores
- MIRA: Nuevo presidente de Comisión de Economía del Congreso no transparentó vínculos a concesiones mineras con Reinfo : aquí la historia
El presidente de la comisión, durante sus primeras palabras, aseguró que la conducción del debate parlamentario en el referido grupo se haría con rigor técnico.
“Esta comisión es eminentemente técnica y en eso vamos a ser intransigentes. Nuestro trabajo debe enfocarse en mantener la disciplina fiscal”, dijo.
Asimismo, anunció que su gestión estará orientada a promover un crecimiento económico sostenible y generador de empleo, con énfasis en el apoyo a pequeños y medianos productores, así como a emprendedores de todo el país.
“Debemos dejar al próximo gobierno con la holgura financiera y presupuestal necesaria para ejecutar reformas urgentes en salud, seguridad ciudadana, infraestructura y transporte, sin dejar de lado las reformas de segunda generación en nuestro modelo económico”, señaló.
Asimismo, advirtió que el país ingresará a una etapa electoral que podría disminuir la economía por la incertidumbre de los inversionistas, por lo que llamó a mantener la disciplina fiscal.
Durante la sesión, el parlamentario Darwin Espinoza Vargas (PP) pidió priorizar ante la mesa directiva los proyectos de retiro de fondos de AFP que hoy se encuentran en la comisión. La comisión acordó sesionar los miércoles a las 10:00 am.
TE PUEDE INTERESAR
- Mypes podrán acceder a garantías crediticias, anuncia Produce: ¿en qué consiste y qué entidades financieras las manejarán?
- Las fintechs y la inminente llegada de los bancos digitales: así crecen en Perú y lo que se viene, ¿compiten con la banca tradicional?
- Howden sella alianza con Innova Re: El objetivo es alcanzar el 10% del mercado de seguros y reaseguros
Contenido sugerido
Contenido GEC