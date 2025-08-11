La comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso eligió esta mañana a su mesa directiva, quedando así como presidente del grupo para el periodo 2025-2026 el parlamentario Víctor Flores, de la bancada de Fuerza Popular.

Complementan la mesa los congresistas Ana Zegarra Saboya (SP) y Elvis Vergara Mendoza (AP), como vicepresidenta y secretario, respectivamente.

El presidente de la comisión, durante sus primeras palabras, aseguró que la conducción del debate parlamentario en el referido grupo se haría con rigor técnico.

“Esta comisión es eminentemente técnica y en eso vamos a ser intransigentes. Nuestro trabajo debe enfocarse en mantener la disciplina fiscal”, dijo.

Asimismo, anunció que su gestión estará orientada a promover un crecimiento económico sostenible y generador de empleo, con énfasis en el apoyo a pequeños y medianos productores, así como a emprendedores de todo el país.

Nuevos integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera del Congreso. Foto: Congreso

“Debemos dejar al próximo gobierno con la holgura financiera y presupuestal necesaria para ejecutar reformas urgentes en salud, seguridad ciudadana, infraestructura y transporte, sin dejar de lado las reformas de segunda generación en nuestro modelo económico”, señaló.

Asimismo, advirtió que el país ingresará a una etapa electoral que podría disminuir la economía por la incertidumbre de los inversionistas, por lo que llamó a mantener la disciplina fiscal.

Durante la sesión, el parlamentario Darwin Espinoza Vargas (PP) pidió priorizar ante la mesa directiva los proyectos de retiro de fondos de AFP que hoy se encuentran en la comisión. La comisión acordó sesionar los miércoles a las 10:00 am.