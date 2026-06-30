La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática.

Se trata del Proyecto de Ley 14799/2025-PE, que fue aprobado con 28 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

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El documento aprueba la emisión interna de bonos que, en una o más colocaciones, puede efectuar el Gobierno hasta por la suma de S/ 1,260 millones, destinada al financiamiento de Proyectos de Inversión, Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) e Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) a cargo de diversas entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales.

El predictamen aprobado también incorpora recursos vía crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 4 mil 160 millones 277 mil 816, con cargo a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

El crédito suplementario asciende a unos S/9.596 millones. Durante la sesión extraordinaria, en la cual se debatió y votó el dictamen, se hizo presente el ministro de Economía y Finanzas, Roberto Acuña Namihas.

El asesor del grupo dictaminador, Giovanni Elliot Arias, sustentó las 13 incorporaciones que se han realizado en el dictamen.

“Como resultado de un análisis riguroso, técnico, efectuado en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, se han integrado nuevos artículos a la Ley de crédito suplementario”, expresó.

“El objetivo general de estas incorporaciones normativas es dotar de alta agilidad, liquidez y viabilidad operativa al aparato estatal mediante el levantamiento excepcional de rigideces presupuestarias ordinarias establecidas para el año fiscal 2026”, agregó.

Añadió que se busca regular vías de excepción financiera para garantizar la atención inmediata de emergencias como el Fenómeno El Niño y riesgo de desastres agrarios, destrabar inversiones críticas subnacionales y de remediación ambiental, estructurar institucionalmente entidades de salud como el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) y asegurar el cumplimiento de compromisos operativos urgentes tales como el pago de docentes del sector defensa y la financiación del megaproyecto como Chavimochic.

El titular de la comisión, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), precisó que en la última sesión se incorporaron 12 disposiciones complementarias y finales.

Con relación al pago progresivo de los beneficios para los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 (Contratación Administrativa de Servicio-CAS), Soto Reyes recordó que existe una ley y que esta tiene que respetarse.

Al respecto, Acuña Namihas, sostuvo que el MEF también está de acuerdo en seguir evaluando la mejor alternativa que permita que se encuentre una solución para el personal CAS, teniendo en cuenta “que no podemos vulnerar la caja fiscal”.