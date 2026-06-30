La Comisión de Presupuesto del Congreso sesionó este martes 30 de junio con presencia del ministro de Economía y Finanzas, Roberto Acuña Namihas. (Foto: Congreso)
La Comisión de Presupuesto del Congreso sesionó este martes 30 de junio con presencia del ministro de Economía y Finanzas, Roberto Acuña Namihas. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática.

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