Por Redacción EC

La Comisión de Procedimientos Especiales del Senado dio inicio al proceso de ratificación de Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y programó, asimismo, la votación del informe técnico para ratificar o no al funcionario hacia el próximo miércoles 9 de setiembre.

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