Luis Chirif, presidente ejecutivo Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Foto: GEC.
Luis Chirif, presidente ejecutivo Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

En octubre próximo, el pleno del Congreso de la República debatirá la Ley que regula las competencias y funciones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), la cual permitirá abrir, después de 30 años, la Dirección de Línea de Minería y la Dirección de Línea de Metalurgia, así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de dicha institución, Luis Chirif, en .

Como país productor necesitamos conocer el potencial de minerales críticos y, como servicio geológico, aceptamos la grata responsabilidad, pero a nivel regional. También promovemos el potencial del Perú respecto a minerales críticos y tierras raras”, señaló.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

PUEDES VER: Vicepresidente de Sostenibilidad de Las Bambas: “El éxito de los proyectos mineros no es evitar conflictos, sino gestionarlos”


Durante su participación en la mesa redonda “Minerales críticos y tierras raras: expectativas y oportunidades, una mirada regional” del Foro TIS, Chirif destacó que estos estudios permitirán satisfacer la demanda mundial de materia prima de manera favorable.

Actualmente, se conoce que Perú produce 8 de los 17 minerales estratégicos para la transición energética y la demanda global, como cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito, los cuales son usados en los sectores eólico, solar fotovoltaico, hidráulico, geotermal, entre otros. Sin embargo, poco se conoce del litio, cobalto, aluminio, cromo, manganeso, neodimio, níquel, titanio y vanadio.

También los estamos produciendo, pero estamos constantemente investigando el potencial que puedan tener. De ahí parte la necesidad de estudios de química mineral, principalmente cristaloquímica, para llegar a comprender cómo está presente el elemento. También la necesidad de recuperar la actividad metalúrgica y comprender en qué zonas es más favorable un determinado proceso”, añadió.

Por otra parte, el profesor principal e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lisard Torró, destacó que la universidad no es ajena a la investigación de los minerales críticos. En los últimos años, desde la Facultad de Geología de dicha casa superior de estudios, se desarrollaron tres proyectos centrados en metales para baterías y yacimientos no convencionales.

LEE TAMBIÉN: Orygen anuncia plan de inversión de US$3.000 millones en energías renovables al 2030


Entre los proyectos se encuentran: “La Cordillera de Carabaya, sureste del Perú, y su prolongación en la Cordillera Real, noroeste de Bolivia: metalogenia regional y procesos corticales de concentración de litio y otros metales estratégicos”; “Nódulos de manganeso en la Formación Pisco: mineralogía, composición química y origen”; y “Metales para baterías en depósitos peruanos: fuentes, mecanismos geológicos de concentración y expresión mineralógica”.

Finalmente, Herwig Marbler, experto en cooperación internacional para latinoamérica en materia de recursos minerales - Agencia Alemana de Recursos Minerales (DERA-BGR), destacó la importancia de Perú como país aliado en la exportación de cobre para el fortalecimiento de la industria alemana.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC