El Pleno del Congreso interpelará al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, este jueves 4 de junio a las 10 a. m., por demoras en la implementación del Acuerdo de Profundización Económica Comercial firmado entre Perú y Brasil.

La decisión se tomó tras aprobar la moción impulsada por las bancadas de Somos Perú, Alianza para el Progreso y el Bloque Democrático Popular, con 63 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones.

Posteriormente, la fecha y hora propuestas por Fernando Rospigliosi, actual presidente del Parlamento, recibieron el respaldo de 63 legisladores.

José Fernando Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Foto: Presidencia.

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En ese sentido, el ministro Reyes deberá responder un pliego de 20 preguntas enfocado en los beneficios del acuerdo para las exportaciones, la integración bilateral y el impacto económico en las regiones del país.

Asimismo, aclarará si el tratado genera riesgos para el Estado en materia de inversiones, arbitrajes internacionales o contratación pública con empresas vinculadas a actos ilícitos.

#PlenoDelCongreso admitió la Moción 22132, que propone interpelar al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, para que informe sobre las medidas adoptadas respecto a la suscripción del Acuerdo de Profundización Económico-Comercial Perú–Brasil. pic.twitter.com/y6XbvJi59X — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 21, 2026

Durante el debate, el parlamentario Eduardo Salhuana señaló que las negociaciones terminaron en 2016 y que el gobierno de Brasil ya cumplió con los trámites correspondientes, rechazando los argumentos del Ejecutivo sobre supuestos riesgos de corrupción asociados al caso Lava Jato.

“Nosotros vamos a ser el centro logístico de Sudamérica y Brasil es la octava economía del mundo. Este acuerdo podría dinamizar las economías regionales y generar inversión, empleo y desarrollo para miles de peruanos”, afirmó.

Por su parte, el congresista Edwin Martínez respaldó el ingreso de capitales extranjeros, pero exigió rigurosidad en los controles de transparencia. “Estamos de acuerdo con la inversión, pero tiene que venir limpiamente. No podemos abrirle las puertas a empresas vinculadas a corrupción que terminen perjudicando al país”, manifestó.

Al cierre de la sesión, se detalló que el pliego interpelatorio también exige al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la entrega de los informes técnicos que mantienen congelado el proceso, así como una definición sobre si el Ejecutivo buscará aprobar, renegociar o archivar el acuerdo comercial.