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El titular del Mincetur enfrentará 20 preguntas por demoras en la implementación del Acuerdo de Profundización Económica y Comercial entre Perú y Brasil | Foto: Difusión
El titular del Mincetur enfrentará 20 preguntas por demoras en la implementación del Acuerdo de Profundización Económica y Comercial entre Perú y Brasil | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso interpelará al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, este jueves 4 de junio a las 10 a. m., por demoras en la implementación del Acuerdo de Profundización Económica Comercial firmado entre Perú y Brasil.

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