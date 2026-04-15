El Congreso de la República oficializó este miércoles 15 de abril, la ley que garantiza el pago de una pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial.

De acuerdo con la Ley N° 32581, publicada en El Peruano, el monto del subsidio es equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM), correspondiente a la primera escala magisterial.

En esa misma línea, los beneficiarios de la pensión que acceden a esta ley son los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, y en la Ley N° 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Las pensiones serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu). De esta manera, el Poder Ejecutivo se encargará de aprobar el reglamento de la presente ley en un plazo de 90 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor.

Cabe recordar que el 4 de septiembre de 2025 este proyecto de ley fue aprobado en segunda votación, sin embargo, en octubre fue observado por la expresidenta Dina Boluarte. Meses después, el último 19 de marzo, la norma fue aprobada por insistencia.