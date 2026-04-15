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Las pensiones serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu). (Foto: Andina)
Las pensiones serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu). (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Congreso de la República oficializó este miércoles 15 de abril, la ley que garantiza el pago de una pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial.

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