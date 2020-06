El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa, confirmó que la próxima semana trabajará en un predictamen sobre la devolución para los afiliados a la ONP ante la emergencia.

“Vamos a hacer justicia para los afiliados a la ONP, pero tenemos que ser altamente técnicos y responsables”, dijo en diálogo con este Diario.

El trabajo –mencionó Novoa– procederá aun cuando el Ministerio de Economía se ha mostrado en contra. “Es cierto que el MEF ya se pronunció y nos ha dicho que no quiere cruzar esta línea porque no hay dinero y porque nosotros como Congreso no tenemos la opción de generar un gasto; pero es cierto que hablamos de una necesidad para los aportantes", aseveró.

Para concretar la propuesta, se recogerán los 11 proyectos de ley presentados por los congresistas ante la referida comisión.

"Mi opinión es que debemos darles una bonificación a los afiliados que ahora están sin trabajo. [...] Son S/60 mil millones los que se han destinado a Reactiva Perú, creo que podemos hacer un pequeño esfuerzo para los afiliados. Lo que tenemos que ver son los criterios”



La opinión del MEF

En un informe remitido al congresista Diethell Columbus, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumenta que “no es técnicamente viable otorgar un subsidio a los aportantes a la ONP que sea financiado con sus aportes”, debido a que estos “sirven para el pago de las actuales pensiones”.

En el mismo documento, el MEF sostiene que lo recaudado por los afiliados que cumplen los aportes es insuficiente, por lo que es complementado con "transferencias del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales.

Recordemos que el jefe de la ONP, Victorhugo Montoya, explicó que no todos los afiliados a la ONP aportan continuamente al sistema. “Tenemos 4 millones 700 mil personas que han decidido estar en la ONP. De ese total, aproximadamente aportan actualmente 1 millón 600 mil personas”, dijo en su momento.

Durante la sesión de la comisión de Economía, el congresista Columbus se mostró en contra ante la postura del Ejecutivo. “Se oponen a que se haga justicia previsional con los aportantes en este estado de emergencia”, indicó.

Las bancadas

Durante la sesión, la congresista del Frepap, María Teresa Céspedes, dio cuenta de la entrega de un oficio a la presidencia de la comisión de Economía para priorizar el debate de esta medida a favor de los aportantes a la ONP.

“Es primordial legislar sobre esta materia ante la necesidad actual que tiene la población de tener acceso a los aportes, debido al confinamiento por la propagación del Covid-19”, comentó la legisladora Céspedes.

La iniciativa de esta bancada, que forma parte de los 11 proyectos a agruparse, propone un retiro de fondos similar al observado ya en las AFP: beneficiar a los afiliados de la ONP con retiros máximos de 3 UIT y montos mínimos de 1 UIT. Para ello, la ley establece previamente que el Estado deba emitir un bono de reconocimiento por los años aportados a todo aportante que solicite una devolución. El monto resultante, según propone la ley, debe ser depositado en una cuenta.

Según la propuesta, dicho mecanismo “no representa un gasto para el Estado toda vez que es la devolución de los aportes del trabajador por los años que han aportado a la ONP".

“El Estado debe hacerse cargo de esta devolución pues fue un dinero descontado a los aportantes, es su dinero y lo necesitan para proteger su vida e integridad personal”



