Proponen regular precios de medicamentos en farmacias de clínicas privadas

Se suma un nuevo proyecto de ley para regular el mercado farmacéutico en el país, esta vez enfocado en las farmacias de las clínicas privadas. La congresista Sonia Bustos, del partido político Cambio 21, presentó este 22 de julio el "proyecto de ley antimonopolio que regula y limita el abuso de las posiciones dominantes en la venta de medicamentos sobrevalorados en farmacias de las clínicas privadas".

Como su nombre lo indica, la iniciativa tiene como fin regular los precios de los medicamentos que se venden en las farmacias de las clínicas privadas, "toda vez que su comercialización se encuentra sobrevalorada, a diferencia de otras farmacias o boticas, que ofrecen a un costo accesible para el paciente".

El proyecto también propone sancionar el abuso de posiciones dominantes en las farmacias respecto al precio de los medicamentos.

Para ello, Bustos propone designar a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que actualmente pertenece a Digemid, como la entidad encargada de regular los precios en los medicamentos. Los precios serán establecidos en base a los criterios establecidos por la OCDE y la Organización Panamericana de la Salud.

El proyecto señala que "los que pongan precios por encima del mercado" serán multados por Indecopi según corresponda al abuso de posición de dominio del mercado.

"Digemid no está lista para regular los precios. El regulador de precios tiene que ser un experto en el mercado y conocer la estructura de costos de la industria. Digemid nunca ha hecho esto. No hay una obligación de las droguerías, laboratorios o empresas para mandarle sus precios, pues no tienen ese expertise", opina Andrés Calderón, profesor del departamento académico de Derecho de la Universidad del Pacífico.

La congresista afirma que, en la actualidad, existe un abuso de posición de mercado de parte de corporaciones. Por este motivo, algunos medicamentos cuestan hasta 966% más que en el de una farmacia o botica que está fuera de la clínica (Bromuro de Ipratropio)".

Se hace mención, en este contexto, a Credicorp, dueña de Pacífico Seguros; Grupo Breca, dueña de Rímac Seguros, Clínica Internacional; Auna, con Oncosalud y la Clínica Delgado; y Mapfre. De esta forma, se propone que "los que pongan precios por encima del mercado" serán multados por Indecopi según corresponda al abuso de posición de dominio del mercado.

"Creo que es inconstitucional. La regulación de precios tiene sentido en mercados donde no puedes acreditar que no hay competencia, que no es el caso de este mercado, ya que no puedes decir, en líneas generales, que ningún medicamento enfrenta competencia y hay un monopolio. No es un tema coyuntural, sino que son las condiciones estructurales de este mercado en particular", concluyó Calderón.

Este proyecto de Ley se suma a aquellos presentados por el presidente Vizcarra hace unas semanas y por el congresista Oracio Pacori, los cuales buscan regular el mercado de medicamentos genéricos.