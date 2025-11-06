El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con el portal de clasificados online Urbania presentó los resultados del Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL Di Tella - Urbania) de septiembre del 2025.

Las ciudades con el metro cuadrado más caro de la región son Montevideo (US$3.209), Ciudad de México (US$2.909), Monterrey (US$2.787), Guadalajara (US$2.717/m2) y Buenos Aires (US$2.622/m2 ). Por el contrario, las ciudades con el metro cuadrado más accesible son Quito (US$1.200), Rosario (US$1.733), Córdoba (US$1.750) y Panamá (US$1.881).

En el caso de Lima, este se encuentra en un rango medio de precio en la región con un promedio de US$2.243 por metro cuadrado; junto a San Pablo, US$2.578; y Río de Janeiro, US$ 2.440. En cuanto al valor del metro cuadrado en Lima, aumentó un 4,4% en comparación con marzo de 2025 (2.149 dólares/m2).

En América Latina, el informe reveló que los precios de las viviendas subieron en promedio 6,2% en dólares, o 4,5% si se descuenta la inflación de Estados Unidos. En moneda local, el aumento fue más moderado, de alrededor de 1,2% real, lo que muestra que en varios países los valores crecieron en dinero corriente, pero casi no cambiaron en términos de poder adquisitivo.

Medido en dólares nominales, las ciudades en las que hubo un mayor aumento porcentual del precio fueron Guadalajara (14,7%), San Pablo (13,2%) y Río de Janeiro (9,5%). Por su parte, las mayores caídas se dieron en Montevideo (-3,6%) y en Quito (-1,2%) en el último semestre.

Valuado en moneda local real, las ciudades con mayores incrementos fueron Córdoba (8,8%) y Rosario (8,7%). Las mayores caídas fueron en Montevideo (-9,7%), Monterrey (-3,2%) y Quito (-3,1%).

El informe precisó que el relevamiento informa el precio del metro cuadrado de departamentos en distritos de 12 ciudades de 7 países de América Latina que son comparables a lo que en Lima son Miraflores, La Molina, San Isidro y Santiago de Surco.