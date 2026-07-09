La institución instó al Poder Ejecutivo a utilizar todas las facultades legales para revertir o mitigar el impacto de iniciativas adversas y hace un llamado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que cese la aprobación de medidas que carecen de sustento técnico y financiamiento disponible. (Foto: Congreso)
La institución instó al Poder Ejecutivo a utilizar todas las facultades legales para revertir o mitigar el impacto de iniciativas adversas y hace un llamado a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que cese la aprobación de medidas que carecen de sustento técnico y financiamiento disponible. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Consejo Fiscal (CF) ha emitido un informe de opinión técnica e independiente, en la que expresa su preocupación por la situación actual y las perspectivas macrofiscales del país, tras analizar el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2026-2029 (IAPM) y la propuesta de crédito suplementario para el presente ejercicio.

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