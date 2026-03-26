Resumen

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El Consejo Fiscal advirtió que el Parlamento, al aprobar estas leyes, y el Poder Ejecutivo, al no observar varias de ellas, están ambos incumpliendo de manera directa y explícita la regla que prohíbe la aprobación de medidas que aumentan el gasto público. Foto: GEC.
El Consejo Fiscal advirtió que el Parlamento, al aprobar estas leyes, y el Poder Ejecutivo, al no observar varias de ellas, están ambos incumpliendo de manera directa y explícita la regla que prohíbe la aprobación de medidas que aumentan el gasto público. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Consejo Fiscal reiteró su preocupación por la continua aprobación de leyes que comprometen aún más la sostenibilidad fiscal, al aumentar significativamente las presiones fiscales en el corto, mediano y largo plazo.

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