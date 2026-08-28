Advierten que las cifras fiscales podrían cambiar si el Gobierno modifica las reglas y la trayectoria de consolidación. (imagen: Andina)
Advierten que las cifras fiscales podrían cambiar si el Gobierno modifica las reglas y la trayectoria de consolidación. (imagen: Andina)
Por Redacción EC

El Consejo Fiscal (CF) consideró exigentes las proyecciones de crecimiento económico planteadas por el Gobierno en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 y advirtió que persisten riesgos tanto por el impacto del Fenómeno El Niño (FEN) como por la capacidad de la inversión privada para sostener una expansión de 4% anual en el mediano plazo.

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