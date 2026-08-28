El Consejo Fiscal (CF) consideró exigentes las proyecciones de crecimiento económico planteadas por el Gobierno en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030 y advirtió que persisten riesgos tanto por el impacto del Fenómeno El Niño (FEN) como por la capacidad de la inversión privada para sostener una expansión de 4% anual en el mediano plazo.

En su opinión sobre el MMM, publicado este viernes en el diario oficial El Peruano, el organismo señaló que para alcanzar dicho ritmo de crecimiento será necesario un elevado dinamismo de la inversión privada y que la reciente mejora de las expectativas empresariales se traduzca efectivamente en nuevos proyectos. Esto, además, deberá darse en un escenario marcado por retrasos en la ejecución de proyectos y una cartera minera de menor escala.

Para este y el próximo año, el CF mantiene como uno de los principales riesgos la magnitud y persistencia del impacto económico que pueda generar el Fenómeno El Niño.

Proyecciones fiscales podrían cambiar

Otro de los puntos de alerta del Consejo Fiscal está relacionado con la trayectoria fiscal incluida en el MMM.

El documento presenta una particularidad: el Gobierno ha anunciado que modificará las reglas fiscales y la trayectoria de consolidación, pero las proyecciones del MMM fueron elaboradas bajo la senda vigente del déficit fiscal.

Por ello, el CF advierte que las proyecciones fiscales contenidas en el documento deben ser consideradas referenciales, debido a que tendrán que ser revisadas en caso se concreten los cambios anunciados por el Ejecutivo.

El organismo señala que la reforma del marco fiscal no debería limitarse a modificar los parámetros de las reglas. A su juicio, también debe corregir las debilidades que han permitido una política fiscal procíclica.

“Un mejor diseño será insuficiente sin un compromiso efectivo y creíble con el cumplimiento de las reglas y la sostenibilidad fiscal”, sostuvo el CF.

Ingresos fiscales: alerta por dependencia de materias primas

El Consejo Fiscal también pidió cautela frente a la reciente reducción del déficit fiscal y al fuerte incremento de los ingresos públicos.

Según el organismo, una parte importante de esta mejora está vinculada a los elevados precios de las materias primas de exportación, que son volátiles y pueden registrar correcciones abruptas. Por ello, considera que este aumento de los ingresos no debe interpretarse como una mejora estructural de la capacidad de recaudación del país.

En ese sentido, el CF recomienda evaluar con cautela la reciente reducción del déficit, especialmente considerando las “enormes obligaciones de gasto” generadas por el Congreso en las últimas legislaturas y que, según advierte, no cuentan con un marco presupuestal.

Para el organismo, la mejora de los ingresos fiscales debería ser aprovechada para recomponer parcialmente los ahorros fiscales y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente al FEN u otros choques adversos, en lugar de justificar una expansión adicional del gasto público.

El reto de la sostenibilidad fiscal

El CF valoró, no obstante, que el MMM reconozca con mayor claridad algunos de los principales desafíos que enfrenta la sostenibilidad fiscal del país.

Entre ellos identifica la limitada capacidad para generar mayores ingresos permanentes, la creciente rigidez y baja calidad del gasto público y la necesidad de fortalecer los ahorros fiscales. Estos factores, advierte, reducen el espacio disponible para financiar inversión pública destinada al cierre de brechas.

En ese escenario, el Consejo Fiscal considera que la credibilidad de la estrategia fiscal del Gobierno dependerá de que este diagnóstico se traduzca en medidas concretas y verificables que permitan fortalecer los ingresos permanentes, contener la creación de nuevas obligaciones de gasto sin financiamiento y mejorar la eficiencia y composición del gasto público.

El organismo recordó que, conforme a la legislación vigente, emitirá en su momento la opinión previa correspondiente sobre la reforma del marco fiscal.