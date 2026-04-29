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Resumen

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Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Julio Reaño
Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Julio Reaño
Por Maritza Saenz

Con la implementación de leyes con iniciativa de gasto, promulgadas por el Congreso, el déficit fiscal podría incrementarse cerca de 3 puntos porcentuales del PBI entre el 2026 y el 2036; pero no es la única consecuencia, pues incluso podría comprometerse el grado de inversión.

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