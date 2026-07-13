Segura sostuvo que el siguiente paso corresponde al próximo Gobierno, el cual debería presentar acciones de inconstitucional contra leyes ya vigentes que impliquen elevados compromisos fiscales. Foto: GEC.
Segura sostuvo que el siguiente paso corresponde al próximo Gobierno, el cual debería presentar acciones de inconstitucional contra leyes ya vigentes que impliquen elevados compromisos fiscales. Foto: GEC.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, señaló que el Gobierno de Keiko Fujimori debería aprovechar el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la iniciativa de gasto para presentar demandas de inconstitucionalidad sobre leyes de pensiones, trabajadores CAS y creación de universidades.

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