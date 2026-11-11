En su informe, el Consejo Fiscal da seis recomendaciones orientadas a asegurar que la flexibilización de las reglas fiscales responda a las necesidades extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño y que se mantenga la disciplina fiscal. Foto: EC.
En su informe, el Consejo Fiscal da seis recomendaciones orientadas a asegurar que la flexibilización de las reglas fiscales responda a las necesidades extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño y que se mantenga la disciplina fiscal. Foto: EC.
Por Redacción EC

El Gobierno presentó recientemente ante el Congreso de la República la proposición legislativa para cambiar las reglas fiscales. Las modificaciones apuntan a la regla de resultado económico del Sector Público No Financiero (SPNF), con cambios a la trayectoria del déficit fiscal, regla de gasto no financiero del Gobierno general y regla de gasto corriente del Gobierno general.

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