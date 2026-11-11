El Gobierno presentó recientemente ante el Congreso de la República la proposición legislativa para cambiar las reglas fiscales. Las modificaciones apuntan a la regla de resultado económico del Sector Público No Financiero (SPNF), con cambios a la trayectoria del déficit fiscal, regla de gasto no financiero del Gobierno general y regla de gasto corriente del Gobierno general.

Frente a ello, El Consejo Fiscal (CF) considera que, de acuerdo con el marco normativo vigente, la situación de emergencia asociada a El Niño justifica la aplicación de la cláusula de excepción para modificar temporalmente las reglas macrofiscales.

“En ese sentido, el CF valora positivamente que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúe de manera anticipada los riesgos asociados al FEN, dada la proximidad de la temporada de lluvias y plantea una respuesta fiscal orientada a mitigar sus posibles consecuencias sobre la población, la infraestructura y la actividad económica”, agregó el Consejo Fiscal.

Sin embargo, consideró importante evaluar cuidadosamente el alcance de las modificaciones propuestas, sobre todo de la suspensión de la regla de gasto no financiero y la flexibilización de la regla de gasto corriente, debido a sus posibles implicancias para la disciplina fiscal de mediano plazo.

“Resulta fundamental que las medidas adoptadas sean proporcionales a las necesidades extraordinarias vinculadas al fenómeno de El Niño (FEN), preserven su carácter excepcional, temporal y focalizado, y eviten generar mayores compromisos de gasto rígido y permanente”, remarcó.

En este contexto, el Consejo Fiscal precisó que el gasto adicional que se realice en el marco de esta flexibilización debería destinarse a financiar intervenciones de prevención, respuesta inmediata, protección y apoyo temporal a los damnificados y a las poblaciones afectadas indirectamente, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura afectada.

“El CF considera fundamental que dicho gasto conserve un carácter excepcional, temporal y adecuadamente focalizado”, insistió.

“La mayor flexibilidad fiscal no debería utilizarse para financiar gastos preexistentes ni asumir nuevos compromisos de gasto rígido ajenos a la emergencia, lo que dificultaría la necesaria consolidación fiscal y la recuperación de los ahorros fiscales”, señaló.

Además, el Consejo Fiscal recomienda no suspender la regla de gasto no financiero, sino evaluar un ajuste de sus límites para atender el fenómeno de El Niño. Esto permitiría evitar que ingresos volátiles y potencialmente transitorios, favorecidos por los elevados precios de exportación, se traduzcan en mayores gastos permanentes.

También instó a que se establezcan los mecanismos para identificar y dar seguimiento al gasto asociado al FEN y asegurar el retiro de los gastos transitorios una vez superadas las condiciones extraordinarias.

Por último, el Consejo Fiscal consideró necesario evaluar las implicancias macroeconómicas de las modificaciones a las reglas fiscales que excedan las necesidades extraordinarias asociadas al FEN. Especialmente, analizar el efecto neto de los factores externos sobre la actividad económica, que ha sido fuertemente positivo y que, incluso en un escenario adverso, difícilmente se revertiría. Además, debe tomarse en cuenta que, en un contexto de presiones inflacionarias, un impulso de demanda podría agravarlas.

Seis recomendaciones del Consejo Fiscal

En su informe, el Consejo Fiscal da seis recomendaciones orientadas a asegurar que la flexibilización de las reglas fiscales responda a las necesidades extraordinarias asociadas al fenómeno de El Niño y mantenga la disciplina fiscal: