Construcción crecería 12,5% en noviembre y apunta a cerrar el 2025 con un avance cercano al 6%: los factores que explican este resultado

El sector construcción habría registrado un crecimiento de 12,5% en noviembre, la tasa más alta desde enero del 2024, sustentado por el crecimiento de la inversión privada, estimado en 9,5%, impulsada por el dinamismo de la inversión minera, el mercado de vivienda y la ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). Según explicó Guido Valdivia, director de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), este resultado confirma el cambio de tendencia que viene mostrando la actividad desde mediados de año.

“Es un resultado muy importante y lo más probable es que terminemos el 2025 con cerca de 6% de crecimiento”, señaló. Con este avance, la construcción no solo creció por encima de la economía en general, sino que se ubicó como el cuarto sector de mayor crecimiento del mes.

Con estas cifras, el sector construcción cerraría el año con su mejor resultado desde el 2013, sin contar el rebote pospandemia. Con el resultado de noviembre, acumularía un crecimiento de 6,1% entre enero y noviembre, su mejor desempeño desde el 2021. Sin embargo, si se excluye el efecto rebote tras la pandemia, este avance sería el más alto desde el 2013.

“El sector ha crecido todos los meses del segundo semestre, salvo caídas puntuales, y ya suma seis meses consecutivos de expansión, algo que no se veía desde hace varios años”, indicó.

El sector construcción habría registrado un crecimiento de 12,5% en noviembre, la tasa más alta desde enero del 2024 | Foto: Andina.

Cambio de rumbo

En octubre, la actividad había crecido 4,4%, lo que ya anticipaba una aceleración hacia el cierre del año. Es por ello que las proyecciones también se han ido corrigiendo al alza. El Banco Central de Reserva (BCR) elevó recientemente su estimación de crecimiento para la construcción en 2025 de 4,3% a 5,7%, mientras que el BBVA la ubica en 5,6%. La encuesta de Capeco, en tanto, proyecta un crecimiento de 5,9%, tras revisar al alza su estimación previa.

“No parecía posible hace apenas dos meses. Recién en octubre pasamos el 5% y ahora estamos muy cerca de cerrar en 6%”, subrayó Valdivia.

Inversión privada, vivienda y minería explican el repunte

Detrás del fuerte desempeño del sector está, principalmente, el repunte de la inversión privada, que crecería cerca de 9,5% en el 2025, su mejor resultado desde el 2012, si se excluye el rebote de la pospandemia del 2021. “Es una cifra realmente importante y explica buena parte del crecimiento de la construcción este año”, sostuvo el directivo de Capeco.

A ello se suma el buen desempeño de mecanismos alternativos de inversión, como Obras por Impuestos (OxI), que alcanzarían un récord cercano a S/ 5.000 millones adjudicados en el 2025, y el avance de las asociaciones público-privadas (APP), pese a que varias adjudicaciones fueron postergadas hacia el 2026.

“Las APP y las OxI están siendo una alternativa muy importante para compensar las debilidades estructurales de la obra pública”, afirmó Valdivia.

El sector construcción habría registrado un crecimiento de 12,5% en noviembre, la tasa más alta desde enero del 2024 | (Foto: MVCS)

Impacto en el empleo y en otras variables económicas

El crecimiento del sector también empieza a reflejarse en el mercado laboral. En el trimestre móvil septiembre-noviembre, el empleo en construcción creció 1,1% en Lima Metropolitana, alcanzando 439.000 puestos de trabajo, el nivel más alto en lo que va del año. En paralelo, el empleo total en la capital llegó a un récord histórico de 5,8 millones de personas, con una reducción del subempleo de 7,3%.

“Son ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento del empleo, aunque a un ritmo más moderado”, explicó Valdivia. Además, el índice de precios de materiales de construcción continuó cayendo en noviembre (-0,33%), acumulando una reducción de 1,84% en los últimos 12 meses, lo que ha ayudado a contener costos en el sector.

Las expectativas empresariales también acompañan este escenario. La confianza sobre la economía a 12 meses alcanzó en noviembre su mejor nivel desde marzo del 2021, mientras que las perspectivas de corto plazo se mantienen en terreno positivo desde fines del 2023.

Un buen cierre, pero un 2026 más desafiante

Pese al sólido cierre del 2025, Capeco advierte que el próximo año será más retador. La inversión pública mostraría un crecimiento más moderado y persisten limitaciones estructurales en la ejecución de obras, especialmente a nivel de gobiernos locales, donde se dejarían de ejecutar cerca de S/ 19.600 millones del presupuesto de inversión.

El sector construcción habría registrado un crecimiento de 12,5% en noviembre, la tasa más alta desde enero del 2024 | (Foto referencial: jcomp / Freepik)

“Se acaba un muy buen año para la construcción, pero empieza uno mucho más desafiante”, advirtió Valdivia.

En ese contexto, el gremio subraya la necesidad de reforzar la inversión privada en infraestructura, destrabar la vivienda de interés social y enfrentar problemas críticos como la inseguridad en obras y la falta de planificación urbana.

“Aprovechar este momento de confianza es clave. Tenemos una confluencia de proyectos que no se va a repetir fácilmente y no podemos darnos el lujo de desperdiciarla”, concluyó.