La actividad constructora continúa mostrando sólidos indicadores de recuperación y crecimiento durante el 2026. Así lo dio a conocer Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, donde destacó que el sector mantiene una tendencia positiva sostenida, impulsada principalmente por la ejecución de obra pública, el consumo de cemento y el avance de las inversiones privadas.

Según el gremio, en marzo de este año el sector construcción registró un crecimiento de 15,7%, convirtiéndose en el único sector productivo del país que logró expandirse a un ritmo de dos dígitos durante ese mes. Este resultado representó, además, uno de los mejores desempeños registrados en el tercer mes del año desde marzo 2012, descontando el efecto rebote generado tras la pandemia.

Con este resultado, la construcción acumuló once meses consecutivos de crecimiento, mientras que para abril Capeco proyectó una expansión aún mayor, estimando un avance de 20,3%. De concretarse esta cifra, el sector alcanzaría uno de sus mejores desempeños mensuales desde agosto de 2021, cuando creció 25,5%.

El informe también destacó que el avance de obra pública registró en abril su mayor crecimiento desde agosto de 2021, con una expansión de 91,1%, mientras que el consumo de cemento habría aumentado a doble dígito por sexto mes consecutivo. En el primer cuatrimestre del año, el consumo de cemento habría crecido 13,7%, mientras que la obra pública avanzó 23,6%.

Asimismo, la ejecución de inversión pública aumentó 19,8% entre enero y abril de 2026, registrándose crecimiento en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y municipal. Valdivia señaló que entidades como ANIN, PRONIS y Agua Segura podrían alcanzar una ejecución del 100% de su presupuesto este año si mantienen el ritmo actual.

Además, el vocero de Capeco indicó que la inversión privada registró un crecimiento de 13,2% durante el primer trimestre de 2026, impulsada por un mejor desempeño tanto de la inversión minera como de la no minera.

Otro indicador que continúa fortaleciendo al sector es la inversión minera, que sumó diez meses consecutivos de crecimiento a doble dígito. Solo en marzo de 2026 se invirtieron US$623 millones en minería, el mejor resultado mensual del presente año. Del mismo modo, las adjudicaciones de proyectos mediante Obras por Impuestos (OxI) podrían superar los S/8.900 millones al cierre del 2026, lo que representaría un incremento de más de 73%.

En el ámbito inmobiliario, el mercado hipotecario también mostró señales de recuperación. En marzo, los créditos hipotecarios desembolsados en el sistema financiero crecieron 18,9% respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, las operaciones financiadas con recursos del Fondo Mivivienda aumentaron 26,3% en abril frente al mismo periodo de 2025.

“Pese a los factores de incertidumbre política y a los riesgos externos que podrían afectar el desempeño económico en los próximos meses, el sector construcción mantiene un importante dinamismo y todavía podría cumplir las metas de crecimiento previstas para este año”, señaló Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.

No obstante, el gremio advirtió que factores como el escenario político nacional, el conflicto en Medio Oriente y la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño moderado podrían generar impactos sobre la actividad económica y el comportamiento del sector durante el segundo semestre del año.

Finalmente, Capeco remarcó que, aun cuando el ritmo de crecimiento del sector se desacelere en los próximos meses, la construcción podría cumplir las proyecciones establecidas por el Banco Central de Reserva (BCR), manteniéndose como uno de los principales motores de la economía nacional.