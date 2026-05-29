Resumen

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Según el gremio, en marzo de este año el sector construcción registró un crecimiento de 15,7%, convirtiéndose en el único sector productivo del país que logró expandirse a un ritmo de dos dígitos durante ese mes. (Foto: Andina)
Según el gremio, en marzo de este año el sector construcción registró un crecimiento de 15,7%, convirtiéndose en el único sector productivo del país que logró expandirse a un ritmo de dos dígitos durante ese mes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La actividad constructora continúa mostrando sólidos indicadores de recuperación y crecimiento durante el 2026. Así lo dio a conocer Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 101, donde destacó que el sector mantiene una tendencia positiva sostenida, impulsada principalmente por la ejecución de obra pública, el consumo de cemento y el avance de las inversiones privadas.

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