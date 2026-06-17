Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El segmento de centros comerciales del sector retail también mantiene una evolución favorable. Durante el primer trimestre de 2026, el índice alcanzó 104.8 puntos, equivalente a un crecimiento interanual de 8%. (Foto: ANDINA)
El segmento de centros comerciales del sector retail también mantiene una evolución favorable. Durante el primer trimestre de 2026, el índice alcanzó 104.8 puntos, equivalente a un crecimiento interanual de 8%. (Foto: ANDINA)
Por Redacción EC

El consumo de agua potable continúa mostrando señales sobre el comportamiento de importantes actividades económicas del país. Así lo revela el más reciente Reporte Trimestral del Índice Económico de Comercio y Servicios basado en el Consumo de Agua Potable (ECOS), elaborado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que analiza la evolución de sectores intensivos en el uso del recurso hídrico en Lima Metropolitana y Callao.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.