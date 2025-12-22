Las luces coloridas y las decoraciones festivas reflejan que ya la Navidad está cada vez más cerca. Son épocas de reunión, celebración y, también, de obsequiar regalos y aprovechar ofertas. Una temporada muy esperaba por las tiendas y negocios, que ven en diciembre un mes en el que pueden hasta duplicar las ventas de un mes regular, como comentan marcas como el Grupo Vega.

En medio de estas fechas, Global Research Marketing (GRM) en alianza con VPG Venta Profesional Group, mide la temperatura de las proyecciones de compra, lo que buscan los limeños como regalos y los canales que hoy en día prefieren. ¿La liquidez ante los retiros de AFP , CTS y ‘grati’ podrían impactar en un mayor gasto este año?

De acuerdo a la encuesta, el 74% de los consultados pasará la Navidad en casa con la familia, el 24% en casa de familiares o amigos, 6% fuera de casa o en algún restaurante y un 5% viajando. En promedio, comprarán obsequios para tres personas en estas fechas navideñas y planean destinar, en promedio, S/480 en la compra de los regalos. De hecho, el 53% de los encuestados indica que este año esperan gastar lo mismo que el año pasado, un 23% proyecta gastar mucho más y un 13% prevé que gastará mucho menos.

Giuliana Reyna, gerenta general de GRM, sostiene que de cara a las próximas campañas navideñas, las principales alternativas de regalo, destacan vestimenta y calzado, juguetes, perfumería y cosmética, así como productos de tecnología, categorías que concentran el mayor interés de compra para esta campaña. Este comportamiento refleja una Navidad centrada en el núcleo familiar y afectivo, con una preferencia por regalos funcionales, aspiracionales y de uso personal, sin dejar de lado opciones de mayor valor percibido, sostiene.

“El hecho de que la mayoría de consumidores proyecte un gasto similar al del año anterior, aun considerando una mayor liquidez puntual por el retiro de aportes de la AFP, responde a un comportamiento de consumo prudente. Si bien estos recursos incrementan temporalmente la disponibilidad de efectivo, no se perciben como ingreso recurrente, sino como un fondo extraordinario que muchos hogares priorizan para ahorro, pago de deudas, contingencias o gastos estructurales, más que para un mayor consumo discrecional”, explica Reyna.

La ejecutiva remarca que en un contexto de mayor cautela económica, el consumidor opta por mantener su nivel de gasto, privilegiando la planificación y el control financiero por sobre el incremento del consumo.

¿Dónde comprarán los limeños?

La mayor cantidad de encuestados, casi 7 de cada 10 comenta que preferiría recibir de regalo ropa o calzado, seguido de juguetes, perfumería, productos de belleza y tecnología.

Entre los lugares donde piensan realizar sus compras están Falabella en primer lugar, seguido de Ripley, Gamarra, Mesa Redonda, H&M, Zara y Dollarcity. De hecho, estas últimas tiendas han tenido un crecimiento en las preferencias frente al año pasado. Al igual que Gamarra y Mesa Redonda frente a las departamentales Falabella y Ripley (Ver cuadro). Mientras que decrecieron ligeramente Casaideas y Tai Loy entre los encuestados.

Ficha técnica: 300 encuestas en Lima entre el 21 de noviembre al 5 de diciembre del 2025. Elaborado por GRM y VPG.

De acuerdo a Reyna, estos cambios se dan en un contexto de mayor sensibilidad al precio y consumo más racional, por lo que los compradores estarían priorizando opciones percibidas como más accesibles, con promociones muy atractivas, tickets más bajos y mayor control del gasto, especialmente en categorías como vestimenta, calzado, juguetería y regalos funcionales.

Es así que espacios como Gamarra capitalizan la percepción de mejor relación precio y cantidad, mientras que los ‘fast fashion’ y formatos de descuento como H&M, Zara o Dollarcity responden a la búsqueda de tendencias, variedad y compras rápidas, sin comprometer el presupuesto total que tenga destinado para esta campaña navideña.

Asimismo, esto también refleja una fragmentación del gasto, donde el consumidor deja de concentrar todas sus compras en un solo ‘retailer’ y diversifica los puntos de compra, combinando conveniencia, precio y promociones según la categoría.

En cuanto a las proyecciones, la campaña navideña 2025 cerraría con ventas cercanas a S/ 16 mil millones en el Perú, de acuerdo con proyecciones del Ministerio de la Producción (Produce). Esta cifra representaría un incremento de 10% frente a los resultados obtenidos en la temporada anterior, una estimación alineada a las expectativas de los centros comerciales que esperan un crecimiento del 8% en ventas esta Navidad, como ha indicado el gremio de retail y distribución de la Cámara de Comercio de Lima.

“Más que una Navidad de exceso, se perfila una Navidad de significado y control. El consumidor no busca gastar más, sino celebrar mejor. En un contexto de cautela económica e incertidumbre, la celebración se vuelve más íntima, planificada y consciente, donde cada compra debe tener un propósito claro”, agrega.

En cuanto a la celebración de Año Nuevo, el 37% afirma que lo celebrará en reunión con amigos y familia, cinco puntos más que el año pasado; el 24% que se quedará en casa; un 8% en la playa, siendo una cifra muy inferior frente al año pasado; el 6% en una fiesta u el 2% en un bar o discoteca.