Continental Travel se afianza en el segmento corporativo, ¿con qué tendencias busca conquistar el mercado peruano?
Continental Travel se afianza en el segmento corporativo, ¿con qué tendencias busca conquistar el mercado peruano?

Continental Travel se afianza en el segmento corporativo, ¿con qué tendencias busca conquistar el mercado peruano?

La agencia de Continental Travel se adapta a las nuevas demandas del —su principal cliente— y proyecta un crecimiento de 10% para el cierre del año en este segmento, además de un avance similar para el negocio total.

Este 2025, la empresa –con 30 años de operaciones en el país- espera gestionar 130.000 viajes corporativos en Perú, principalmente hacia destinos como Santiago de Chile, Madrid, Bogotá, Sao Paulo y Miami, detalla Joelma Galdós, gerente general adjunta de la compañía, a Día 1.

Tendencias en el segmento corporativo

La ejecutiva asegura que han logrado superar los niveles prepandemia más rápido que la competencia, debido a su capacidad de adaptación, especialmente, en el segmento corporativo, hoy orientado a procesos más estructurados, licitaciones y decisiones basadas en datos. “Notamos una variación en el comportamiento de compra del cliente corporativo que utiliza mucho sus canales de logística y de compras, cosa que no pasaba antes”, resalta.

A esto se suma un mayor interés por la sostenibilidad. La compañía obtuvo la certificación Carbon Measured y observa que “[sus clientes] están buscando compensar su huella de carbono —a nivel local y global—. Cada vez buscan adquirir servicios o productos a través de empresas que sean sostenibles como hoteles con certificación o alquiler de autos eléctricos”, cuenta la ejecutiva.

Además, comenta, este tipo de cliente también demanda información detallada y plataformas de autogestión que permitan consultar políticas de viaje y cotizar opciones en tiempo real.

Si bien este segmento representa el 60% del negocio, Continental Travel atiende otros frentes como MICE (reuniones y eventos), el área mayorista —que brinda servicios a otras agencias— y el retail turístico, donde también ofrecen viajes de alta gama con tickets promedio de US$1.000 diarios para ejecutivos que buscan experiencias personalizadas durante sus vacaciones en hoteles de lujo o cinco estrellas.

