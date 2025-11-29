Continental Travel se afianza en el segmento corporativo, ¿con qué tendencias busca conquistar el mercado peruano?

La agencia de viajes Continental Travel se adapta a las nuevas demandas del público corporativo —su principal cliente— y proyecta un crecimiento de 10% para el cierre del año en este segmento, además de un avance similar para el negocio total.

Este 2025, la empresa –con 30 años de operaciones en el país- espera gestionar 130.000 viajes corporativos en Perú, principalmente hacia destinos como Santiago de Chile, Madrid, Bogotá, Sao Paulo y Miami, detalla Joelma Galdós, gerente general adjunta de la compañía, a Día 1.

Tendencias en el segmento corporativo

La ejecutiva asegura que han logrado superar los niveles prepandemia más rápido que la competencia, debido a su capacidad de adaptación, especialmente, en el segmento corporativo, hoy orientado a procesos más estructurados, licitaciones y decisiones basadas en datos. “Notamos una variación en el comportamiento de compra del cliente corporativo que utiliza mucho sus canales de logística y de compras, cosa que no pasaba antes”, resalta.

A esto se suma un mayor interés por la sostenibilidad. La compañía obtuvo la certificación Carbon Measured y observa que “[sus clientes] están buscando compensar su huella de carbono —a nivel local y global—. Cada vez buscan adquirir servicios o productos a través de empresas que sean sostenibles como hoteles con certificación o alquiler de autos eléctricos”, cuenta la ejecutiva.

Continental Travel

Además, comenta, este tipo de cliente también demanda información detallada y plataformas de autogestión que permitan consultar políticas de viaje y cotizar opciones en tiempo real.

Continental Travel / © Valentina Astuhuaman/ Icónica

Si bien este segmento representa el 60% del negocio, Continental Travel atiende otros frentes como MICE (reuniones y eventos), el área mayorista —que brinda servicios a otras agencias— y el retail turístico, donde también ofrecen viajes de alta gama con tickets promedio de US$1.000 diarios para ejecutivos que buscan experiencias personalizadas durante sus vacaciones en hoteles de lujo o cinco estrellas.