Resumen

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El órgano de control también alertó que el contratista decidió suspender unilateralmente trabajos en el terminal, manteniendo únicamente labores relacionadas con la estructura metálica del techo. Foto: GEC.
El órgano de control también alertó que el contratista decidió suspender unilateralmente trabajos en el terminal, manteniendo únicamente labores relacionadas con la estructura metálica del techo. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República advirtió que el contratista encargado de las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco amplió la fecha de culminación del proyecto, previsto en diciembre de 2026, hasta diciembre de 2028.

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