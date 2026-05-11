La Contraloría General de la República advirtió que el contratista encargado de las obras del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco amplió la fecha de culminación del proyecto, previsto en diciembre de 2026, hasta diciembre de 2028.

RPP explicó que, según el Informe de Hito de Control 5815-2026-CG/MPROY-SCC, el contratista presentó en febrero de este año un cronograma bimensual con modificaciones en los tiempos de ejecución de actividades vinculadas al Terminal de Pasajeros (paquete 6) y el cerco perimétrico (paquete 2), extendiendo el plazo de finalización al 13 de diciembre de 2028.

La decisión del contratista representa un desfase de 712 días respecto a la fecha de culminación establecida en el contrato original. De esta manera, la Contraloría señaló que esta modificación no estaría debidamente justificada y contravenir disposiciones contractuales, las cuales establecen que cualquier cronograma revisado debe cumplir los mismos requisitos del plan inicial.

Se menciona además que, si el avance de las obras resulta insuficiente para cumplir los plazos pactados, el supervisor del proyecto debe ordenar la presentación de un programa revisado acompañado de un informe técnico que sustente las medidas necesarias para acelerar la ejecución.

Cabe recordar que la construcción del Aeropuerto de Chinchero lleva un retraso de más de una década. El órgano de control también alertó que el contratista decidió suspender unilateralmente trabajos en el terminal, manteniendo únicamente labores relacionadas con la estructura metálica del techo.

Además, se detectó la paralización de actividades en el cerco perimétrico, considerados componentes críticos del proyecto. Asimismo, el informe advierte que cualquier suspensión de obras sin autorización expresa del supervisor carecería de sustento contractual.