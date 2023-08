La Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como resultado de diversos informes de control simultáneo, sobre una serie de hechos que ponen en riesgo la ejecución de obras para la rehabilitación de puentes en tres regiones del país, valorizadas en S/ 67.860.260 aproximadamente.

Entre ellos figuran principalmente la duplicidad de partidas y pagos por trabajos no realizados, lo cual afectaría la correcta liquidación de la ejecución de los trabajos y la oportuna culminación de la rehabilitación de diez puentes que mejorarán el tránsito vehicular en las zonas involucradas.

A través del Informe de Hito de Control N° 027-2023-OCI/5304-SCC, cuyo período de evaluación va del 14 al 20 de junio de 2023, se alertó que en el expediente técnico de la obra de rehabilitación de los puentes Wañuda Vado (región Ayacucho), Ccellohuayco y Quichua (ambos en la región Huancavelica), y sus respectivos accesos, se consideraron gastos de manera duplicada.

La duplicidad se observa en los “Gastos Generales del Presupuesto de obra” de los tres puentes, considerado en el expediente técnico, donde se incluyeron recursos requeridos tales como: nivelador, topógrafo, nivel topográfico, estación total completa y grupo electrógeno, que ya habían sido considerados entre el costo directo.

La obra de rehabilitación de los tres puentes tiene un avance físico acumulado de 32,07% en siete valorizaciones por un monto de S/ 9.949.344, de los cuales el MTC ha pagado la suma de S/ 9.454.488, vale decir alrededor del 95%. Cabe señalar que el contrato para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra de rehabilitación del Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos, y Puente Quichua y accesos fue suscrito el 10 de diciembre de 2019 entre el MTC y el Consorcio CREC Puentes 5, integrado por China Railway N° 10 Engineering Group Co. Ltd Sucursal del Perú y China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd., por el monto de S/ 31.226 298, pero luego se incrementó a S/ 31.242.165 luego de aprobarse los expedientes en octubre de 2021.

Asimismo, la revisión de la comisión de control permitió advertir que el acero usado para el refuerzo de pilotes en el puente Wañuda Vado no estaba almacenado de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el expediente técnico, ya que se encontraba sobre la superficie, a la intemperie y con presencia de corrosión.

Otro riesgo alertado fue la presencia de material suelto depositado en el margen derecho e izquierdo del río Wañuda, pese a que el expediente técnico y el Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción del MTC establecen que los materiales excedentes deben estar en lugares acondicionados y debidamente autorizados.

En el caso del puente Ccellohuayco y sus accesos, el informe de Contraloría alertó que el material excedente (acero) de la obra se encuentra sobre una quebrada, no se ha compactado y no se colocaron muros de contención, por lo que existe el riesgo de afectar la propiedad de terceros y al medio ambiente.

Mientras que durante la ejecución de la obra del puente Quichua se pudo constatar que en la valorización N° 7 de junio de 2022, aprobada con un monto de S/ 2.663.044, la Contraloría alertó que el MTC efectuó el pago parcial de partidas por S/ 2.168.188 (dejando un saldo de S/ 494.856), pese a que en dicho mes no se realizaron trabajos, según lo señalado en el cuaderno de obra. También se advirtió que el MTC pagó el 100% de la partida de topografía y georreferenciación pese a que la obra solo tuvo un avance 23.31%, lo que podría generar una afectación económica a la entidad.

Puentes en Piura

La Contraloría también emitió el Informe de Hito de Control N° 031-2023-OCI/5304-SCC, cuyo período de evaluación fue del 10 al 14 de julio de 2023, y alertó que el presupuesto de la obra de expediente técnico y ejecución de la rehabilitación de los puentes El Higuerón y accesos, Sondorillo y accesos, y Chalaco y accesos (todos en Piura), presenta recursos que se repiten en el costo directo y en los gastos generales, lo genera el riesgo de duplicidad de pagos y eso ocasionaría una afectación económica a la entidad.

Cabe recordar que en noviembre de 2019 se suscribió el contrato entre el MTC y el Consorcio Puentes del Norte, formado por las empresas China Construction Third Engineering Bureau Co. Ltd., CCCC del Perú S.A.C. y China Railway First Survey & Design Institute Group Co. Ltd. Sucursal del Perú, para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de los tres puentes por un monto de S/ 18.314.062. Sin embargo, dicho presupuesto aumentó a la suma de S/ 18.364.655 en el expediente técnico aprobado en agosto de 2021.

Los auditores de Contraloría advirtieron que en el expediente técnico definitivo de la obra de rehabilitación de los puentes El Higuerón, Sondorillo y Chalaco se incluyó dentro del volumen 6, denominado “Presupuesto de obra”, una lista de insumos tales como topógrafo, estación total y grupo electrógeno, que fueron considerados en el costo directo, y también en los gastos generales sin sustento técnico. Esta obra tiene un avance físico acumulado de 22.18% en 16 valorizaciones por un monto ascendente a S/ 4.073.432 pero que han estado incluyendo la duplicidad de recursos en las partidas y subpartidas del costo directo y en los gastos generales.

Al respecto, el informe precisa que el Decreto Legislativo N° 011-79-VC establece que en el presupuesto de gastos generales solo se consideran aquellos recursos que no pudieron incluirse en las partidas de la obra, sin embargo, los recursos como topógrafo, grupo electrógeno y equipos topográficos ya se encuentran contenidos en el costo directo, por lo que no debieron incluirse en los gastos generales.

Demora en culminación de obra

Asimismo, el Informe de Hito de Control N° 037-2023-OCI/5304-SCC, cuyo período de evaluación fue del 20 al 30 de junio de 2023, advirtió que la ejecución de la obra de rehabilitación del Puente Chilique y accesos, Puente Quebrada Pillo y accesos, Puente Sicchez II y accesos, y Puente Jililí y accesos (todos en ubicados en Piura), cuyo valor es de S/ 18.253.440, no ha sido culminada por el Consorcio Puentes del Norte pese a haber transcurrido 252 días calendario desde la fecha de culminación programada (22 de octubre de 2022).

Durante la visita de inspección física, realizada los días 20 y 21 de junio de 2023, el residente de obra señaló a la comisión de control que se están realizando trabajos con normalidad en el puente Chililique (avance físico de 84,24%) y Sicchez II (avance de 56.29%) luego de superarse la falta de disponibilidad de terrenos. Respecto al puente Jililí, no se estarían realizando trabajos debido a que un huayco, ocurrido en abril del presente año, interrumpió las excavaciones y por eso su avance es de 29.84%. Mientras que en el puente Quebrada Pillo, que tiene un nivel de avance de 34.87%, la falta de liberación de terrenos por parte del MTC, no permite realizar trabajos en la margen derecha de dicho puente.

La Contraloría recomendó informar al titular del MTC sobre los riesgos detectados para que adopte las medidas que correspondan para garantizar la adecuada ejecución de las obras y su oportuna culminación, en beneficio de la población ubicada en sus zonas de influencia. Al respecto, la entidad informó al Órgano de Control Institucional (OCI) que se adoptarán acciones para corregir las situaciones adversas vinculadas al deficiente almacenamiento de materiales en los puentes Wañuda Vado y Ccellohuayco.