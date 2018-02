Contraloría: Uso de dividendos es "poco práctico" 

El titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, consideró que si bien el proyecto de ley 2408 que reemplazará al Decreto de Urgencia (D.U.) 003 en la práctica es mejor que el mencionado decreto, existen algunos puntos que aún son perfectibles.

En la sesión conjunta de las comisiones de Economía y Justicia del Congreso -a la que también asistieron representantes de Capeco, la Sunat, la SBS y los proveedores de Odebrecht- , Shack señaló como necesario que el proyecto del Ejecutivo considere también a las asociaciones público-privadas (APP) y otros tipo de contrataciones del Estado, además de las concesiones.



También mostró su preocupación por el uso de dividendos en las retenciones para los fideicomisos planteados.

"Me preocupa el tema de los dividendos. Preferiría una medida de referencia más objetiva como ventas o ingresos totales. En operaciones tan grandes el tema de la contabilidad no es menor", advirtió.

Además, alertó sobre la metodología para determinar la reparación civil, pues en el nuevo proyecto "no la identifica de manera clara". Sin embargo, señaló que en la medida que la norma empiece a operar, se deberá establecer un plazo adecuado para delimitarla.

"Debería haber una metodología predecible que no sea aplicada de manera particular por los veedores externos. Estoy consiente de que la metodología no se puede definir ahora, pero en la medida que la norma comience a operar debería haber un plazo para que el Ejecutivo -mediante una comisión conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministerio de Justicia- que defina cual será la metodología. La aplicación de la misma podría estar a cargo del Ministerio de Justicia", añadió.

De otro lado, mencionó que en la octava disposición del documento en debate se señala la intervención del Sistema Nacional del Control para la ejecución irregular de garantías.

"El problema está en que quieren evitar que haya una ejecución de alguna garantía de fiel cumplimiento. Por ejemplo, cuando la obra en cuestión ya está avanzada. Quizá la solución, más allá del artículo, sería que se coordine con la OSCE el tema del control recurrente", comentó.

PROPUESTA

Para evitar más actos de corrupción y destrabar las obras que ya están en marcha, Shack propuso la aplicación de un modelo de control concurrente en proyectos que superen los S/100 millones. Este sistema, resaltó, es el que la Contraloría aplica en la Reconstrucción con Cambios (RCC).

El funcionario, además, detalló que el financiamiento de esta propuesta no sería un problema, pues un porcentaje del costo total del proyecto se destina al control del mismo.



"Por ejemplo podríamos contar con el 2,5% del valor del proyecto para poder implementar este control", comenta.

Según señala, los resultados preliminares de la RCC arrojan efectividad: se han aplicado penalidades obteniendo más de S/60 millones al Estado, invirtiendo sólo S/5 millones en la implementación del control. "La rentabilidad es de 1 a 12. Estamos midiendo la calidad de las obras, midiendo lo que realmente hacen los contratistas antes de que se hagan los pagos", añadió.

Shack, además, indicó que para lograr la ampliación del control permanente, será necesario fortalecer los nuevos equipos especializados que ya se vienen conformando en la Contraloría.



"Se creará la gerencia para las APP y otro tipo de contrataciones con el Estado dentro de la Contraloría", anunció también el Contralor.

EL DATO

La Contraloría presentará formalmente en los próximos días sus observaciones y comentarios sobre el proyecto de ley 2408 y el D.U.003.



