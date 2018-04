Contraloría revisa concesión de lotes petroleros firmada por PPK

La Contraloría está revisando si se ha cumplido con lo que exige la ley para la suscripción de cinco contratos petroleros en el norte, que fue aprobada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el último día de su mandato, aseguró el ministro Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes.

Por ello, los contratos aprobados con Anadarko y Tullow no podrán ser firmados ni los lotes explorados hasta que se conozca el informe del ente de control y se culmine el proceso de diálogo social.

“Ya la Contraloría está revisando la formalidad que se ha cumplido para la aprobación y publicación de estos contratos que aún no han sido suscritos. No obstante, hay que aclarar que estos contratos no significan el ingresos inmediato de actividad de explotación, ya que previamente a ello tiene que cumplirse con la elaboración y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental”, enfatizó el ministro.

"Este proceso es de exploración por siete años, que implican una inversión de US$ 215 millones traerá beneficios a estas poblaciones”, consideró. "Nuestro país necesita de esa producción para poder cubrir su demanda de hidrocarburos interna”, dijo recordando que se debe promover la inversión en el sector pues en los últimos años estuvo dormida.

También consideró vital para este sector que se apruebe en el congreso el proyecto de ley que propone modificaciones a la Ley General de Hidrocarburos. “De ser aprobado esta propuesta podría también promover e incrementar la producción de petróleo”, consideró.