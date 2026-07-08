Según datos recabados por Conveagro, los daños alcanzan a 855 distritos de 18 regiones, impactando a más de 9.6 millones de personas, así como a 2.4 millones de viviendas, 17 mil instituciones educativas y 5 mil establecimientos de salud. (Foto: Andina)
Según datos recabados por Conveagro, los daños alcanzan a 855 distritos de 18 regiones, impactando a más de 9.6 millones de personas, así como a 2.4 millones de viviendas, 17 mil instituciones educativas y 5 mil establecimientos de salud. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las pérdidas por el impacto del fenómeno de El Niño Costero superarían los US$3.000 millones en Perú, de acuerdo con una estimación de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), incluída en su documento “Agenda de Emergencia para el Agro”. El escenario proyectado, según el gremio, llevaría a una reducción de hasta el 50% en la producción nacional de alimentos, afectando a millones de familias y a los sectores más vulnerables del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.