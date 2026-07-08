Las pérdidas por el impacto del fenómeno de El Niño Costero superarían los US$3.000 millones en Perú, de acuerdo con una estimación de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), incluída en su documento “Agenda de Emergencia para el Agro”. El escenario proyectado, según el gremio, llevaría a una reducción de hasta el 50% en la producción nacional de alimentos, afectando a millones de familias y a los sectores más vulnerables del país.

Datos recabados por Conveagro revelan que los daños producto del evento climatológico a la fecha alcanzan a 855 distritos de 18 regiones, impactando a más de 9,6 millones de personas, así como a 2,4 millones de viviendas, 17 mil instituciones educativas y 5 mil establecimientos de salud.

Entre los cultivos más afectados, la producción de aceituna sufrió una caída del 70,8%, la fresa retrocedió 60,6%, el maíz choclo cayó 42,4%, y la palta cayó un 6,9%. Otros productos clave como la papa, arroz, menestras, cebolla, el mango y la fresa también presentan daños severos en distintas etapas de desarrollo.

El presidente de Conveagro, Anaximandro Rojas, remarcó que la respuesta a esta crisis exige una transformación en el enfoque estatal: “Pedimos que el Estado deje de ver la emergencia del agro como un asunto coyuntural y la atienda como un problema estructural. Solo así podrán evitarse nuevas crisis de esta magnitud”.

Rojas también advirtió que, con las bajadas de los niveles de producción y por consiguiente, la subida de precios de los alimentos, existirá el riesgo de inseguridad alimentaria, incluso una mayor dependencia alimentaria externa si no se toman medidas inmediatas.

El impacto laboral y el desafío para las comunidades rurales

Conveagro, sumó un argumento sobre la importancia de la seguridad alimentaria frente a escenarios de escasez: “En el país no existe una política de almacenamiento ni de reservas estratégicas de alimentos. Esta crisis muestra la urgencia de invertir en almacenamiento y compras públicas que beneficien a pequeños productores. Pese a la existencia de una ley de compras estatales, los procedimientos actuales excluyen a la mayoría de agricultores por sus requisitos burocráticos”

Desde la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR), Freddy Quispe enfatizó el efecto de esta crisis en el empleo rural: “El costo de mantener la producción se disparó, y muchos productores ya no pueden sostener sus cuadrillas. Esto no solo reduce el ingreso familiar, sino que pone en riesgo la continuidad del trabajo en comunidades altoandinas”. Quispe señaló que la falta de asistencia técnica y de acceso a créditos especiales limita toda posibilidad de recuperación para los pequeños criadores.

Propuestas para enfrentar la emergencia y el rol del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

El documento “Agenda de Emergencia”, presentado por Conveagro y respaldado por 15 gremios asociados como la Asociación Peruana de Productores de Arroz (APEAR), Junta Nacional del Café (JNC), Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO), Asociación Nacional de Productores de Algodón (ANPAL), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y otros, contiene una serie de propuestas dirigidas al gobierno y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Entre las principales medidas figuran:

Creación de un programa de recuperación del agro con presupuesto suficiente, que incluya un fondo de garantía para créditos, reestructuración de deudas y líneas de crédito con intereses bajos.

Otorgamiento de bonos de subsistencia y capitalización para productores.

Protección y mantenimiento de ríos, quebradas e infraestructura hídrica, priorizando el acceso al trabajo para pequeños productores afectados.

Implementación de paquetes tecnológicos para enfrentar el estrés hídrico, plagas y enfermedades.

Puesta en marcha de un Plan Nacional de Agroecología para fortalecer la resiliencia climática.

Reestructuración y fortalecimiento del Agrobanco y del Midagri, canalizando el presupuesto hacia la agricultura familiar, que representa el 97% de las unidades agrícolas del país.

Desarrollo de programas de asistencia técnica, semillas y extensión agraria.

Conveagro señaló que las organizaciones agrarias reclaman que estas propuestas sean consideradas como prioridad y piden al Midagri y al nuevo gobierno incluirlas dentro del presupuesto de la nación y su agenda de acciones, a fin de atenuar los efectos de El Niño Costero.