Si bien el Gobierno oficializó el pasado 9 de julio la creación del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), los pequeños productores todavía no han recibido ningún crédito a pesar de que la campaña agrícola 2020-2021 empezó en los primeros días de agosto, aseguró este martes Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).

“Hemos perdido nuestro capital de trabajo motivo de esta pandemia […] Para nosotros es una preocupación muy grande porque pone en riesgo ciertamente la campaña de siembra que habíamos iniciado en algunas regiones a partir de julio y en otras desde agosto. Y la única medida importante que se ha tenido desde el gobierno del presidente Vizcarra, el FAE-Agrario, lamentablemente ha colocado hasta el momento cero créditos”, dijo Cárdenas en entrevista con RPP.

La semana pasada, Cofide realizó la primera subasta del FAE-Agro y colocó S/ 20 millones entre entidades del sistema financiero, un monto que representa el 1% del patrimonio (S/ 2.000 millones) del mencionado programa. Sin embargo, Cárdenas consideró que con la suma colocada se podrá atender un número reducido de familias del sector agrario.

“Recientemente hemos visto que se ha colocado el 1% de estos 2.000 millones [de soles] para que se presten. Y eso, señores, implica que vamos a tener créditos más o menos para unas 1.800 o 2.000 familias agrarias en el Perú. Y somos 2 millones 200 mil [familias que esperan el apoyo del Gobierno]”, sostuvo.

En esa línea, el presidente de Conveagro cuestionó la “falta de compromiso con una actividad estratégica que asegura la alimentación” de la población.

“¿Por qué abandonar a 2 millones 200 mil familias si lo único que hemos hecho es trabajar de sol a sol en esta pandemia para asegurar que el alimento, la culinaria, no falten los productos en las mesas de todos los peruanos”, señaló.

El presidente de Conveagro consideró, además, que la burocracia estatal y “un desprecio permanente” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al sector agrícola impiden agilizar la entrega del créditos del FAE-Agro.

“El propio presidente de la República lo dijo en una conferencia. Si una medida que toma el Gobierno no llega a tiempo a los beneficiarios, no sirve. Y lo del FAE-Agro sinceramente es una burla”, dijo Cárdenas. “Lamentablemente el mercado nacional es un mercado distorsionado. No hay ninguna protección a la producción agropecuaria. No hay aranceles, no hay franja de precios, no hay medidas que fomenten y promuevan el desarrollo del sector, que es estratégico, subvencionado y protegido en otros países del mundo”, añadió.

Cárdenas advirtió que la demora en la entrega de créditos del FAE-Agro “se pone en riesgo” la seguridad alimentaria, debido a que los productores agrícolas ya no tienen capital y recursos para poder sembrar.

“Es lamentablemente que el Gobierno no le ponga interés a un tema importante. ¿Y qué va a pasar? Más allá de que probablemente no habrá comida y seguramente los precios de los productos se van a encarecer, vamos a tener más de 600 mil productores en situación de pobreza extrema”, concluyó.