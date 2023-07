La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dispuso este lunes la disolución de 11 cooperativas de ahorro y crédito en el país. Ello como parte del proceso que la institución lleva desde hace cuatro años cuando fue habilitada por ley. En entrevista, Óscar Basso, superintendente adjunto de Cooperativas, explica los avances en el proceso y brinda detalles sobre los pasos a seguir en el marco de la supervisión.





- La SBS declaró la disolución de 11 cooperativas de ahorro y crédito. ¿Cuál ha sido la causal?

Algunas por inactividad, otras por no presentar estados financieros. Esto atiene a un proceso que tuvo lugar el inicio de la supervisión de la cooperativas de ahorro y crédito por parte de la SBS en el marco de la Ley N°30822. Durante le proceso, hemos detectado que un buen número de cooperativas pequeñas en su mayoría tenían muy pocas operaciones y han venido dejando de funcionar.

- ¿De qué porcentaje de cooperativas estamos hablando?

Calculo que más o menos un 20% de las cooperativas registradas tienen características como la que he mencionado: muy poca actividad, prácticamente nulos depósitos. En algunos casos, funcionaban en locales que no eran propios. Entonces caen en la causal de inactividad. Quiere decir que si no operan, no tiene sentido que sigan formando parte del sistema.

- ¿Qué circunstancias deben constatarse para caer en la disolución directa?

Inactividad durante 15 días útiles. Por otro lado, si durante dos trimestres no se envían estados financieros, también se configura la causal de disolución. Evidentemente, sin esos estados financieros, no hay luz de cómo se han dado las operaciones. Estamos hablando de, a la fecha, cerca de 100 cooperativas que han sido liquidadas [desde que inició la supervisión].

Óscar Basso, superintendente adjunto de cooperativas de la SBS. (Foto: César Campos)

- ¿Cuántas cooperativas más están en evaluación y que eventualmente podrían entrar a un proceso de disolución?

No podemos dar números en este caso, pero hemos avanzado bastante en el proceso.

- ¿Y ya están al final del camino?

Yo diría que sí, estamos al final del camino. Este es un sistema que tiene una supervisión efectiva desde hace poco más de cuatro años que, además, han sido atravesados por dos años de pandemia. Hablamos de un proceso corto. Acomodarse para un proceso de supervisión es bastante largo y recién hemos pasado nosotros cuatro años. Además, hablamos que en su momento tuvimos cerca de más de 437 cooperativas.

- La intervención es otro proceso que está en el marco de la supervisión de la SBS. ¿En qué casos se aplica?

La intervención se produce cuando, más bien, lo que se ve es una pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa. Este es el motivo por el que se interviene una cooperativa. Eso significa que la SBS toma el control de la cooperativa para, como la ley lo establece, llamar a una asamblea de socios en la que se plantee que hay la posibilidad de reflotar la institución y que para ello se debe superar la causal en un plazo de 30 días. Superada la causal, se le devuelve a sus socios. De no ser así, el equipo de la SBS clarifica los activos de la cooperativa para tratar de que sustenten los pasivos que tienen. Dentro de los pasivos más importantes están, evidentemente, los ahorristas.

- Y la mayoría de cooperativas que han entrado en esta situación, ¿logran superar la causal?

No, la mayoría no lo logra porque son pérdidas importantes que no pueden reponer.

El dato Clasificación de las cooperativas Óscar Basso explica que, según la ley, existe una clasificación para las cooperativas por tamaño de capital:

Cooperativas grandes: Más de S/250 millones en activos Medianas: entre S/ 250 millones y S/2,5 millones Pequeñas: menos S/2,5 millones

La SBS, regulatoriamente, ha dividido el nivel medio en dos: medianas pequeñas y medianas grandes.

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Centrales registradas por niveles - Al 31 de diciembre del 2019

1 261 2-A 150 2-B 12 3 11 Total general 434

*Entiéndase los niveles: 1 como cooperativas grandes, 2-A como medianas grande, 2-B como medianas chicas y 3 como chicas.

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Centrales registradas por niveles - Al 24 de julio del 2019

1 173 2-A 136 2-B 13 3 9 Total general 331

*Entiéndase los niveles: 1 como cooperativas grandes, 2-A como medianas grande, 2-B como medianas chicas y 3 como chicas.

- Hablemos del Fondo de Seguro de Depósito para cooperativas. ¿Cuándo entrará en funcionamiento?

Comenzaría a operar en enero del 2025. Las cooperativas tienen que cumplir con un requisito anterior: tienen que, durante 24 meses, hacer su contribución al Fondo de Seguro de Depósito. Eso ya comenzó y se extenderá hasta el 2025. Las cooperativas designan un porcentaje en función a su tamaño.

- ¿Cuál será el monto de cobertura?

Hicimos un estudio de cuánto debería ser el fondo para cubrir el 90% del total de ahorristas. Ello arrojó que, para las cooperativas pequeñas, de S/5.000 y para las cooperativas grandes de S/10.000.

- ¿Estos serán los montos que entren a regir a partir del 2025?

Sí. Esos son los montos con los que se comienza. Recordemos que el Fondo de Seguro de Depósito del sector financiero tiene más de 40 años de creado. Comenzó con montos pequeños y fue creciendo en el tiempo, que es lo que esperamos que también ocurra con este fondo de seguros para cooperativas.

“Queremos que el fondo tenga más atribuciones. Que no solo participe cuando se interviene una cooperativa, sino también que pueda servir para dar líneas de liquidez a las cooperativas. Iremos viendo cómo evoluciona el fondo” Óscar Basso, Superintendente adjunto de cooperativas de la SBS.

- ¿Quiere decir que van a actualizar la cobertura?

No inicialmente. Vamos a consolidar el fondo y veremos que sea más robusto.

- ¿Dicha consolidación cuánto tomaría?

Yo considero que al menos unos cinco años. Después ya podríamos actualizar los valores. En el caso del sistema financiero, tomó diez años. La ley no establece temporalidad.

- ¿Cuál es el universo de clientes de las cooperativas registradas hasta la fecha y qué montos son los que tienen en dichas entidades?

[Coinciden con] las cifras que calculamos para el Fondo de Seguro de Depósito: más o menos entre S/5.000 y S/10.000. El universo de clientes es de cerca de 2 millones.

- Tras cuatro años de supervisión efectiva, ¿la SBS percibe que se requieren modificaciones en la ley?

Creemos que el modelo no debe trastocarse. Nosotros tenemos que entrar a una gestión de riesgos más activa, que es como normalmente se gestiona una entidad financiera. No hemos querido entrar a este tema en el mundo cooperativo porque lo primero es consolidar la institución. Lo que se necesita es una transición. En el 2024 comenzaremos a regular sobre gestión de riesgos de las cooperativas. Comenzaremos por el riesgo operacional, que es el que ayuda a una institución a corregir sus propios errores, a minimizar el impacto que podría venir de los propios sistemas, de los propios trabajadores. Ese será el primer impulso regulatorio, porque tenemos la atribución como SBS para hacerlo.