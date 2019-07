Perú vs. Brasil: Estas son las cifras en la cancha económica ¿Quién gana?

La selección peruana disputará este domingo 7 de junio la final de la Copa América ante Brasil, a quien ya se enfrentó en la fase de grupos de este certamen, cayendo por 5 goles a 0. Sin embargo, este equipo ha demostrado con sus últimas actuaciones ante Uruguay y Chile que en el fútbol no hay favoritos y que irá en busca de su tercera copa.

La selección peruana vuelve tras 44 años a disputar una final de la Copa América. Esta vez lo hará ante Brasil, con quien disputó 17 partidos en la historia de este torneo. La Blanquirroja ganó en 3 oportunidades, perdió en 11 y empataron 3 veces. Pero, ¿los resultados a favor de Brasil también se dan en la cancha económica?

El Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil es de US$1’868.184 millones, mientras que el del Perú es de US$225.203 millones, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, la economía peruana representa al 12% de la brasileña.

El PBI por habitante, que es el PBI total entre cada uno de los ciudadanos, es también mayor en Brasil, registrando en este indicador US$9 mil frente a los US$7 mil del Perú. Es importante mencionar que la población peruana representa el 15% de la brasileña (208 millones).

En el desempleo, el Perú suma un punto a favor, al tener una tasa de 6,7% frente al 12,3% de Brasil.

En el tercer partido de la fase de grupos, la selección peruana cayó 5 a 0 ante Brasil, con quien se volverá a enfrentar en la final de la Copa América. (Foto: AP)

INVERSIÓN, INGRESOS Y GASTOS

En cuanto al porcentaje de inversión total (pública y privada) respecto al PBI, el Perú destaca con 21% frente al 15% de Brasil.

No obstante, los ingresos totales que percibe el Estado brasileño representan el 31% del PBI y sus gastos 38%. En el caso peruano, los ingresos representan el 19% y los gastos, 21%. En este punto, ambos países empatan al tener déficit.

ACCESO AL AGUA

Brasil supera al Perú en acceso al agua potable. Según cifras de Americas Society y Council of the Americas (AS / COA), el 99% de la población urbana brasileña tiene acceso a este recurso, mientras que en el Perú el 89%.

No obstante, el costo del agua potable en Lima es menor que en Brasilia. Por cada 135 litros, que es el consumo promedio diario en la capital peruana, los limeños pagan US$0,09, mientras que en la capital brasileña, US$0,30.