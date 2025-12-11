Según el estudio denominado “Evaluación del Impacto de la Final de la Copa Libertadores 2025”, el evento generó un impacto económico total de US$86 millones, superando las proyecciones iniciales y consolidando al Perú como sede estratégica para eventos deportivos internacionales.

El evento convocó a más de 48 mil turistas extranjeros y 3 mil turistas nacionales, dinamizando significativamente la actividad económica del país. El gasto promedio del turista extranjero ascendió a US$1.044, un monto considerablemente superior al registrado en 2019 (US$760).

Este incremento se explica porque el 94% de turistas procedió de Brasil, mercado con mayor capacidad de gasto, y porque el 28% de los visitantes internacionales extendió su estadía para conocer otros destinos del país, frente al 19% observado en la final de 2019. Asimismo, los hombres representaron la mayor proporción de asistentes (88%), con una edad promedio de 38 años.

Entre quienes extendieron su viaje, el destino principal fue Cusco (77%), luego Ica, Paracas y Nazca (28%), lo que contribuyó al fortalecimiento del turismo interno. El informe indicó que si bien la mayoría de turistas extranjeros fueron brasileños, también se registró la presencia de turistas de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, entre otros. La permanencia promedio fue de 5 noches.

En cuanto al alojamiento, el 44% optó por hoteles, mientras que el 29% eligió casas o departamentos tipo Airbnb. El 90% de los turistas extranjeros ingresó al país por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, mientras que el 6% ingresó por Iñapari (Madre de Dios), para luego continuar por vía aérea, principalmente.

Asimismo, el 34% de los extranjeros ya había estado antes en el Perú, mientras que un 18% indicó haber asistido también a la final de 2019, lo que representa una continuidad en el interés por este tipo de eventos.